עיריית דבלין הסירה מסדר היום את ההצעה לשנות את שמו של פארק חיים הרצוג ברובע ראטגאר, כך הודיע ראש העיר ריי מק'אדם.

ההצעה, שתוכננה לעלות להצבעה במועצת העיר מחר, עוררה סערה ציבורית נרחבת וזכתה לביקורת חוצת גבולות.

פארק הרצוג קרוי על שמו של נשיאה השישי של מדינת ישראל, חיים הרצוג ז"ל, יליד העיר דבלין ובנו של הרב הראשי של אירלנד לשעבר. בשנת 1995 הוקדש הפארק לזכרו.

בהודעתו, הסביר ראש העיר כי "הדו"ח שהוגש לחברי המועצה אינו מספק מידע מספק לקבלת החלטה מושכלת".

ההצעה להסיר את השם אושרה בוועדת ההנצחה והקריאה של העירייה כבר ביולי האחרון - ברוב של חברי הקואליציה, פרט להתנגדות אחת.

הצעת ההסרה עוררה תגובות חריפות מצד גורמים בכירים באירלנד ובישראל. ראש ממשלת אירלנד מישל מרטין כינה את המהלך "צעד מפלג ופסול" והוסיף כי "הקהילה היהודית תרמה תרומה ייחודית ומשמעותית לחיי המדינה". גם שרת החוץ הלן מקנטי הביעה התנגדות: "שינוי שם הפארק אינו רלוונטי למדיניות ממשלת ישראל בעזה או בגדה".

עם זאת, נציגים ממפלגת שין-פיין, הסוציאל-דמוקרטים וקבוצות עצמאיות בעירייה הביעו תמיכה במהלך. לדבריהם, מדובר במחאה מוסרית על "הרג חסר הבחנה בעזה", כלשונם. למרות זאת, ההצעה צפויה להיגנז לעת עתה.