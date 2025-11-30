מצבור נשק חריג במיוחד התגלה בימים האחרונים בסמוך לאחד האתרים הביטחוניים הרגישים במדינת ישראל - הכור הגרעיני בדימונה.

על פי דיווח בערוץ i24, הגילוי התרחש במקרה, כאשר נער שיחק באפליקציית "פוקימון גו" במהלך טיול משפחתי בפארק הלאומי ממשית, סמוך לדימונה, ונתקל בכלי הנשק כשעלה על מצוק לצורך משימה במשחק.

בתוך המצבור נמצאו שלושה רובים מסוג M16 מאובזרים, מחסניות לרובים ולאקדח, ווסט ומעיל צבאי.

לפי ההערכות, כלי הנשק הוסתרו במקום באופן שאפשר שליפה מהירה ועמדה מבצעית מיידית - מאות מטרים בלבד מהמתקן הרגיש.

גורמים במשטרה מעריכים כי מדובר בנשק שנגנב מבסיס צה"ל על ידי חוליה עבריינית, ככל הנראה מהפזורה הבדואית.

האירוע דווח מיד לכוחות הביטחון על ידי המשפחה וכוחות הביטחון שהוזעקו למקום פינו את כלי הנשק ופתחו בחקירה.