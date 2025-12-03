במסגרת סדרת ראיונות עם ארגון "עתים" התארח באולפן ערוץ 7 עו"ד אוהד וייגלר, מנהל המחלקה למדיניות ציבורית בארגון, לשיחה על הצעת חוק חדשה המעוררת סערה ציבורית - "יהדות במרחב הציבורי" - שיזמה ח"כ גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד.

וייגלר מביע דאגה עמוקה מהשלכות ההצעה ומהלכי חקיקה נוספים בתחום דת ומדינה. "אני מבין שהאמירה 'אנחנו מדינה יהודית' צריכה לאפשר לאנשים להביע את זהותם היהודית. אבל כשפותחים את הצעת החוק וקוראים מה כתוב בה, מבינים עד כמה הנקודות והטענות שנמצאות בה, לקחו אותנו לקיצוניות ממשית אל מול המצב הנוכחי".

לדבריו, ההצעה מבקשת לאפשר תפילה בכל מקום במרחב הציבורי ללא שיקול דעת, ומחייבת אף גופים פרטיים המקבלים מימון חלקי מהמדינה לאפשר לכל אזרח להיכנס ולהתפלל במשרדיהם. "אם אני רוצה לקיים תפילה במקום מסוים במרחב הציבורי - חייבים לאפשר לי", הוא מסביר ומוסיף: "השלב השני, שלוקח את זה לאקסטרים הוא שגם במקומות פרטיים חייבים לאפשר לי - גם אם אני לא חלק מהם".

כשהוא נשאל על תגובתה של ח"כ דיסטל לביקורת ולטענתה לפיה החוק יחול רק על מוסדות מדינה ובכפוף לאי-הפרעה - וייגלר משיב בחריפות: "לא נעים לי להגיד אבל חברת הכנסת דיסטל פשוט משקרת". הוא דוחה את האפשרות שמדובר בטעות. "היא מכירה היטב את הפרטים ובכל זאת היא בוחרת במודע להטעות את הציבור". הוא מציין כי ההצעה כוללת גם חיוב עמותות פרטיות, כולל כאלו שאינן יהודיות, לאפשר קביעת מזוזה במשרדיהן.

וייגלר רואה במהלכים אלו ניסיון של חברי כנסת לצבור הון פוליטי על חשבון אחדות העם. "חברי הכנסת מהליכוד, וגם חברי הכנסת מעוצמה יהודית, חושבים שהסנטימנט הזה של הכוחניות, של העוצמה והעליונות היהודית - זה מה שייתן להם נקודות בפריימריז", הוא טוען.

בנוסף לחוק התפילה, וייגלר מתריע מפני תזכיר חוק ממשלתי המבקש להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים בחקירת יהדות. "בתי הדין הרבניים, יוכלו לפתוח מיוזמתם, הליכי חקירת יהדות נגד כל אזרח, ללא שום אינדיקציה", הוא מזהיר.

המשמעות, לדבריו, היא שכל אדם, גם מי שרשום כיהודי וחי כיהודי, עלול למצוא עצמו נדרש להוכיח את יהדותו בסיטואציות יומיומיות כמו קבלה לעבודה. "זה יפצל את החברה שלנו".

נושא שלישי שמעלה וייגלר הוא הניסיון לבטל את רפורמת הכשרות שהוביל השר לשעבר מתן כהנא. תזכיר חוק חדש מבקש להחזיר את המונופול של המועצות הדתיות ולמנוע מהן לתת כשרות מחוץ לשטח שיפוטן, אלא באישור השר. "השר, הוא לא נותן לשטח לעבוד ולקבוע את מה שמתאים לו, אלא הוא רוצה לקבוע ואיזה מועצות דתיות יתפקדו", הוא מבקר ומדגיש כי ארגון עתים פועל כעת נגד שלושת המהלכים הללו, שנתפסים בעיניו כפגיעה בזהות היהודית המכילה והמאחדת.