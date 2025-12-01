יוסי דגן וראש עיריית ראש העין רז שגיא רועי חדי

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, וראש עיריית ראש העין, רז שגיא, קוראים לממשלת ישראל לאשר הקמה של עיר חדשה ממזרח לראש העין, בשטח חקלאי בתחום המועצה האזורית שומרון.

על פי היוזמה, העיר החדשה תכיל כ-130,000 תושבים, ותהווה המשך ישיר לתוכנית "מיליון בשומרון".

הקריאה מגיעה לאחר שלפני כשנתיים פורסמה תוכנית "מיליון בשומרון", אשר הוכנה בחשאיות בידי צוות מומחים רחב בידי מועצת שומרון במשך כשנה וחצי בהשקעה כספית גדולה, ובה תכנון מפורט להגדלת השומרון למיליון תושבים עד שנת 2050. התכנית סימנה נקודות רבות להקמת ערים ויישובים חדשים בשומרון.

על בסיס התוכנית והמפה שבבסיסה הוקמו מאז עשרות חוות חקלאיות, בתיאום עם משרדי הממשלה, כדי לשמור ולעבד את אדמות המדינה עליהם אפשר להקים ישובים לפי התכנית.

אחת החוות החשובות, אשר הוקמה בחודשים האחרונים, היא חווה בשטח המועצה האזורית שומרון, בין היישובים פדואל, לשם, ברוכין ועלי זהב ("גוש מערבא") לעיר ראש העין, בהרי מערב השומרון, אשר חולשים על שטח העיר ראש העין.

החווה החדשה, אשר הוקמה בידי משפחת לרנר במרחב נחל רבה, כוללת את משק "שיר דוד", על שמו של הלוחם דוד ליבי הי"ד שנפל בעזה במהלך מלחמת 'חרבות ברזל'. לאחר הקמת החווה, הזמין דגן את ראש עיריית ראש העין לסיור בחווה, יחד עם משה פייגלין אשר יזם את החיבור בנושא.

בחודשיים שחלפו מאז הסיור, קיימו הצוותים המקצועיים של המועצה האזורית שומרון יחד עם אנשי המקצוע בעיריית ראש העין עבודת מטה משותפת, בסיומה הגיעו שני ראשי הרשויות לסיור מקצועי נוסף בחווה בשומרון.

במהלך הסיור צפה ראש עיריית ראש העין על בתי העיר מהחווה ואף התקשר לאחד מתושבי העיר וסיפר לו כי הוא צופה על ביתו מהרי השומרון. בסיומו של הסיור החליטו שני ראשי הרשויות על יציאה למהלך משותף של הקמת עיר בשטח החווה.

ראשי הרשויות יצאו בקריאה רשמית לממשלה להקים עיר ממזרח לראש העין בשטח החווה בשומרון. השניים קראו לממשלת ישראל להקים במקום עיר חדשה, שתחבר בין ראש העין לשומרון ותהווה חגורת ביטחון אסטרטגית למרכז הארץ.

לדבריהם, מטרתה של העיר היא לתת מענה ביטחוני, להביא ביטחון לראש העין וערי המרכז וכן למנוע תרחיש נוסף של שבעה באוקטובר.

נוסף על כך, הדגיש שגיא, כי לעיר יש אינטרס ברור ומובהק בקידום ההתיישבות ממזרח לעיר: "המציאות כיום היא שמאות מטרים משכונות ראש העין מתרחשות הצתות פסולת פלסטיניות כמעט מדי לילה - פגיעה ישירה בבריאות התושבים, באיכות האוויר ובאיכות החיים. התיישבות מסודרת, מוסדרת וריבונית בשטחי החווה תהווה קו הגנה חיוני למיגור התופעה הזו אחת ולתמיד. נוכחות קבועה, תשתיות, מערך ביטחוני ומרחב חיים יהודי-ישראלי פעיל ייצרו ביטחון אמיתי לתושבי ראש העין, ימנעו את השריפות ויבססו יציבות שתאפשר גם לכלכלה האזורית לצמוח. הקמת העיר ראש העין מזרח היא לא רק מהלך אסטרטגי - היא תנאי הכרחי לבריאות, לשקט ולביטחון של תושבי ראש העין".

דגן הוסיף: "אני שמח מאוד על שיתוף הפעולה עם רז. אנחנו נעבוד ביחד להקים כאן עיר. החווה כבר מהווה את תחילתה של חגורת המגן לראש העין. כשאנחנו עומדים כאן וצופים מכאן מהחווה של משפחת לרנר, הבניינים של ראש העין, הם מתחת לכף היד. אנחנו מבינים כמה ההתיישבות כאן בשומרון היא קודם כל ציונות, אבל בדיוק כמו שהיא ציונות וצדק, כי זו הארץ שלנו - כמה ההתיישבות כאן היא גם חגורת המגן של מדינת ישראל".

"אנחנו כאן ביחד במשימה הזו, לעשות ציונות ולהביא ביטחון גם בשומרון, גם בראש העין, גם בשרון וזה לא משנה הקו הירוק המדומיין הזה. אני קורא לממשלת ישראל להעביר החלטת ממשלה מסודרת, רשמית, להקים כאן עיר חדשה, ראש העין מזרח, שתחבר את ראש העין לשומרון ותהווה חגורת ביטחון אמיתית לכל אזור מרכז הארץ", הוסיף דגן.