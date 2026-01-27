כ-3,000 משתתפים הגיעו לאירוע ההצדעה המרכזי של צעירי אגודת חב"ד, "הבנקט", שנערך בהאנגר ענק שהוקם במיוחד בכפר חב"ד.

האירוע הפך למפגן כוח מרשים של אחדות ואהבת ישראל, בהשתתפות שרים, חברי כנסת, ראשי ערים, דמויות מובילות במשק ובתקשורת, בהם מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר וראש מועצת שומרון יוסי דגן. לצדם ישבו על בימת הכבוד רבני ערים, ראשי ישיבות והנהגת חסידות חב"ד בישראל.

במהלך הערב הוענק לדגן אות ההוקרה "שגריר של אור" (Ambassador of Light Award) על ידי הרב יוסף יצחק אהרונוב, יו"ר חב"ד בישראל, והרב שמואל אוירכמן, מנהל קשרי הממשל של חב"ד.

בתעודת ההוקרה נכתב: "לאות תודה על עמידתך האיתנה בהפצת מסר האור והשקפת הקודש למען עם ישראל וארץ ישראל, ולמען הצלחת פעולות שלוחי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש. בזכות פועלך בהדהוד ערכי התורה והשליחות בקרב הציבור, מתעצם מעגל הסיוע של צעירי חב"ד בחינוך ילדי ישראל, בדאגה לחיילי צה"ל ובתמיכה בנפגעי הטרור. בהערכה רבה ובשם שלוחי חב"ד בישראל".

דגן אמר לאחר קבלת האות: "אני מעריץ גדול בכל נפשי של חב"ד, עוד מאז שהייתי ילד. אלו האנשים הכי טובים בעולם וזו זכות להיות שותף עם חב"ד בכל דבר. אחד הדברים שחשובים לכל איש ציבור זה להיות שותף ולסייע לאנשים שמפיצים את האור. כמו שהרבי מלובביץ' אומר - את החושך מגרשים באור, ואנחנו פועלים יחד להוסיף עוד אור, ועוד אור".