לאחר שנים של עבודה מאומצת, התפתחות דרמטית בתשתיות הכבישים ביהודה ושומרון.

חברת "נתיבי ישראל" פרסמה מכרז לביצוע פרויקט הכפלת כביש 505, במקטע שבין כיכר אריאל לצומת תפוח.

מדובר בפרויקט תחבורתי אסטרטגי שעלותו מוערכת בכ-500 מיליון ש"ח, וצפוי לחולל שינוי מהותי במערך התחבורה באזור.

לצד פרסום המכרז, דווח על התקדמות ניכרת גם בחלקו המזרחי של הציר: תכנון הכפלת הכביש מצומת תפוח לכיוון כביש הבקעה מצוי כעת בשלב מתקדם.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך על המהלך ואמר כי מדובר באירוע מכונן לפיתוח האזור. לדבריו, מעבר לשיפור הבטיחות בדרכים וההקלה על עומסי התנועה, מדובר במהלך בעל משמעות לאומית רחבה.

"זוהי בשורה אסטרטגית משמעותית להתיישבות בשומרון ולמדינת ישראל כולה", אמר. "הפרויקט לא רק ישפר את איכות החיים והבטיחות, אלא יהווה זרז משמעותי לגדילת ההתיישבות בשומרון. שנים של עבודה ומאמצים נושאים כעת פרי".

עוד הוסיף: "אני מבקש להודות לשרת התחבורה מירי רגב, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', למנכ"ל 'נתיבי ישראל' ניסים פרץ, לישראל אפריאט קמ"ט תחבורה, לרפי אביטל ממונה התחבורה במועצה ולכל התושבות והתושבים היקרים שפועלים יחד איתנו. זהו צעד אסטרטגי נוסף בדרך ליעד שלנו: מיליון תושבים בשומרון".