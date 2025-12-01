הממשל האמריקני הגיש בימים האחרונים דרישה תקיפה לממשלת לבנון, להשיב לידיו פצצה אווירית מדויקת מסוג GBU-39B שנורתה במהלך תקיפה ישראלית בביירות - אך נמצאה בשלמותה באזור מאוכלס.

על פי הדיווחים, מדובר בפצצה חכמה מתקדמת בעלת טכנולוגיה רגישת מטרה, שנמצאה בדרום ביירות - אזור הנשלט באופן מסורתי על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

התיעוד מהשטח מציג את החימוש מוטל במרכזו של רחוב ראשי, כשהוא לכאורה במצב תקין. הפצצה שוגרה במהלך המבצע לחיסול רמטכ"ל חיזבאללה בשבוע שעבר.

החשש המרכזי בוושינגטון הוא מהאפשרות שטכנולוגיה אמריקנית מסווגת תיפול לידי ארגון חיזבאללה, או תועבר לגורמים מדינתיים עוינים כדוגמת איראן, רוסיה או סין.

לדברי גורמים ביטחוניים אמריקניים, פצצות מהסוג הזה מכילות מערכות ניווט מתקדמות ויכולת חדירה מדויקת למטרות מבוצרות.