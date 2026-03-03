חיל הים תקף אתמול (שני) בביירות, בהכוונת אמ"ן, וחיסל את רצ'א חזאא'י, מוביל תחום ההתעצמות לחיזבאללה מטעם 'כוח קודס', המשמש גם כראש המטה של גיס לבנון של הכוח.

בצה"ל ציינו כי במסגרת תפקידו שימש חזאא'י כיד ימינו של מפקד הגיס ונחשב גורם מפתח בבניין הכוח של חיזבאללה.

עוד נמסר כי היה אחראי על הקשר בין חיזבאללה לאיראן ובפרט על גישור בין צרכי הארגון לבין המשאבים שמספקת איראן.

עוד נמסר כי חזאא'י הוביל תהליכים נרחבים בגיס לבנון ובארגון חיזבאללה, ובהם תהליכי ההתעצמות באמצעי לחימה וציוד איראני, מימוש תוכנית ההתעצמות של הארגון ושיקומו לאחר מבצע "חיצי הצפון".

כחלק מתפקידו סייע בביסוס צירי העברות אמצעי הלחימה מאיראן ללבנון וליווה את תוכניות ייצור אמצעי הלחימה של חיזבאללה על אדמת לבנון.

צה"ל הדגיש כי הוא "פועל בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ונגד החלטתו להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני".