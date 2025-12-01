מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה אבינועם אמונה, יסיים בחודש הבא את תפקידו וככל הנראה יפרוש מצה"ל.

הכתב הצבאי יוסי יהושוע ציין כי בצה"ל "הראו לו את הדלת החוצה" - החלטה המעוררת תמיהה נוכח הרקע הפיקודי של אמונה וההישגים שצבר לאורך שירותו.

אל"מ אמונה נחשב לקצין מצטיין ומוערך, שפיקד בין היתר על גדוד 101 של חטיבת הצנחנים במבצע צוק איתן, וכן על יחידת מגלן.

בשנים האחרונות הוביל את הקמתה של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הסדירה הראשונה, והצליח לבסס בה מסגרת צבאית המשלבת שמירה על אורח חיים חרדי לצד שירות קרבי משמעותי.

יהושוע כתב: "העובדה שקצין כזה אינו מקודם לתפקיד מפקד אוגדה והולך הביתה אינה תורמת לאמון שבין צה”ל לבין החברה החרדית, וגם הפסד גדול לצבא".

ח"כ יצחק קרויזר הגיב: "ככה לא מגייסים חרדים. כך פוגעים באמון שנבנה מול החברה החרדית, ומועבר מסר הפוך לחלוטין לגבי מחויבות הצבא לשילוב חרדים בשורותיו. אל"מ אמונה, ממקימי חטיבת החשמונאים, הוא לוחם אמיץ ואיש חזון שהקדיש שנים לבניית הגשר בין צה"ל לציבור החרדי. במקום לחזק את פועלו ולבסס את הדרך שסלל מתקבלת החלטה שמרחיקה דווקא את מי שהוביל הצלחה אמיתית בתחום. זהו צעד שגוי שמזיק לעתיד שיתוף הפעולה. אני מקווה שהרמטכ"ל יתעשת ויבטל את ההחלטה הזו".

אבינועם אמונה בקריאה להתגייס לחטיבה ללא קרדיט

בחודש אפריל 2023 עלה שמו של אמונה לכותרות בעקבות פגישה שקיים עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בנוגע למועמדותו האפשרית לפקד על "המשמר הלאומי".

הפגישה התקיימה ללא ידיעת מפקדיו ובלא אישור, ובעקבותיה ננזף פיקודית על ידי מפקד המכללות הצבאיות.