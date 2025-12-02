איתמר חונכת: כיתת מדעים חדשנית רועי חדי

בטקס חגיגי שנערך השבוע ביישוב איתמר נחנכה כיתת מדעים חדשנית, בהשקעה של 120,000 ש"ח.

הפרויקט מומן על ידי מועצת שומרון, בסיוע ידידי השומרון מעבר לים וקרן איתמר, ומטרתו להעצים את תחום המדעים והטכנולוגיה בקרב תלמידי האזור.

כיתת המדעים החדשה תשמש את כלל תלמידי בית הספר, בנים ובנות, ומביאה עמה מודל למידה מתקדם, מבוסס התנסות, מחקר וחשיבה מדעית. את התהליך הובילה המורה נחמה גולדברג, רכזת המדעים ומדריכה מטעם המחוז, שבנתה תשתית פדגוגית חדשנית.

החדר מצויד במערכות מתקדמות ובמגוון אמצעים טכנולוגיים, ביניהם מחשבים ניידים, דימוי של מערכת השמש ודימוי של מערכת הדם. כל אלה מאפשרים לתלמידים למידה חווייתית, מעשית ומקדמת סקרנות.

בטקס הפתיחה השתתף ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, שגזר את הסרט ואמר: "זה חדר מדהים ברמה גבוהה. כשמדברים על תוכנית חומש לשינוי ועד לחינוך בשומרון, זה הדברים האלה, יחד עם הדבר הערכי האדיר שאתם גם עושים כאן. תודה על זכות להיות שותפים שלכם ובעזרת ה' יהיו הרבה כיתות כאלה בשומרון".

הרב משה כהניאן, מנהל בית הספר הממלכתי-דתי איתמר, אמר בטקס: "חדר כזה זה חדר שמכניס לתוכו ילדים ומוציא אותם סקרנים יותר, שמחים יותר, שואפים יותר. והמטרה באמת היא שאת כל הדבר הזה שרוכשים פה, הם ייקחו איתם ויכניסו את זה לכל דבר שהם עושים בחיים".

אביטל מרמלשטיין, מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים, בירכה את המורה נחמה גולדברג: "אילולא החלום של נחמה, שאני מכירה את החיל שהיא עושה בעוד בתי ספר נוספים לשומרון, כל זה לא היה קורה, כל הכבוד לה".