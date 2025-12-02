הודות לערנותו של אזרח, נמנע הבוקר (שלישי) פיגוע קטלני סמוך ליישוב עטרת שבבנימין.

האזרח דיווח בסביבות השעה 7:15 למוקד החירום של מועצת בנימין על אדם חשוד שנע עם תיק לאורך כביש 465.

מוקדניות המועצה העבירו את הדיווח לצה"ל, ובמקביל החמ"ל היישובי בעטרת עקב אחר החשוד באמצעות מצלמות האבטחה.

כוח מחטיבת הצנחנים הוזעק למקום ובמהלך בדיקת החשוד, שלף המחבל סכין, דקר שני חיילים ונורה למוות.

שני החיילים, כבני 20, נפצעו באורח קל. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה העניקו להם טיפול ראשוני בשטח ופינו אותם לבית החולים שיבא בתל השומר.

מחקירה ראשונית עולה כי מערך ההגנה המרחבי זיהה את התנועה החשודה במקביל לדיווח שהתקבל, והתגובה המהירה של כלל הגורמים בשטח מנעה פיגוע חמור בהרבה.

בתוך כך, הלילה חיסלו לוחמי גדוד 202 של הצנחנים את המחבל שביצע אמש את פיגוע הדריסה בצומת יהודה.

כוחות מחטיבת יהודה ושב"כ איתרו את המחבל בתוך רכב שעות לאחר הפיגוע, וחיסלו אותו לאחר שניסה לדרוס שוב את הכוח הצבאי.

בפיגוע נפצעה באורח קל לוחמת צה"ל. היא קיבלה טיפול רפואי ופונתה לבית החולים.