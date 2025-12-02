הזמר חנן בן ארי שחרר הבוקר (שלישי) שיר חדש בשם "אהבת חיי", סינגל נוסף מתוך אלבומו הקרוב שעתיד לראות אור במהלך חודש ינואר.

השיר נושא אופי אישי ומתאר חיפוש אחר קשר של אמת: "אני מחפש את אהבת חיי, לא פחות / מכאן ועד הנצח, לפחות / שאהיה חופשי למסור לה ת'סודות / שתהיה לי בימים ובלילות".

בהמשך, מתאר בן ארי תחושת המתנה ותקווה לשינוי: "איך לפעמים מרגיש כאילו / החיים עוד לא התחילו / כל השירים בעולם / לא ימלאו את הים".

בפזמון החוזר מופיעה שורת מפתח המשקפת מוכנות פנימית לאהבה: "שמתי פרחים על שולחן / התלבשתי לבן / והלב כבר מוכן / חמה הולכת, ערב בא".

האלבום צפוי לכלול שירים חדשים נוספים, כשהשיר הנוכחי הוא שלב נוסף בהצצה לתכנים שעתידים להתפרסם בחודש הקרוב.