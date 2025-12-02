המחבל עוכב - והסתער עם סכין על הלוחמים ללא קרדיט

תיעוד דרמטי חושף את רגעי פיגוע הדקירה שהתרחש הבוקר (שלישי) סמוך ליישוב עטרת שבבנימין.

לוחמי חטיבת הצנחנים עיכבו את המחבל לבדיקה, כאשר בשלב מסוים שלף סכין, התנפל עליהם - ונורה למוות.

באחד התיעודים נראים הלוחמים מתשאלים את החשוד ובודקים את גופו. לאחר מספר דקות הוא לובש מחדש את התיק שהיה מונח לצידו - ובתוך שניות שולף סכין ומסתער לעבר הלוחמים.

האירוע החל בסביבות השעה 7:15, כאשר אזרח דיווח למוקד החירום של מועצת בנימין על אדם חשוד הנע עם תיק לאורך כביש 465. הדיווח הועבר במהירות לצה"ל, ובמקביל עקב חמ"ל היישוב עטרת אחר החשוד באמצעות מצלמות האבטחה.

כוח צה"ל מהצנחנים שהוזעק לזירה איתר את החשוד והחל בבדיקה. במהלך הבדיקה שלף המחבל סכין, דקר שני לוחמים, ונורה מיד על ידי הכוח. השניים, כבני 20, נפצעו באורח קל.

צוותי מגן דוד אדום העניקו לשני הפצועים טיפול רפואי ראשוני בשטח, ופינו אותם להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר.