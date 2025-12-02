יצרנית הרכב והרובוטיקה הסינית XPeng הציגה את הרובוט החדש שלה, IRON, בעל מראה אנושי מתקדם, שנחשף באירוע תקשורתי רחב וזכה לתשומת לב רבה ברשתות החברתיות.

במהלך ההדגמה, נחתך הרובוט על הבמה כדי להוכיח כי מדובר במכונה ולא באדם. עיצובו הריאליסטי של IRON, הכולל תווי פנים, עור מדומה ותנועות גוף טבעיות, עורר בלבול בקרב הצופים.

לפי XPeng, הרובוט מיועד ליצירת אינטראקציה אנושית טבעית, ועתיד לשמש בתחומי סיעוד, שירות לקוחות וחינוך.

במהלך המצגת, הודגש כי העיצוב האנושי אינו רק אסתטי אלא פונקציונלי - הוא נועד לעורר תחושת נוחות ואמון בקרב משתמשים אנושיים.

עוד נמסר כי הרובוט מסוגל להגיב לקול אנושי בזמן אמת, להציג הבעות פנים מגוונות ולנוע באופן מדויק. XPeng מדגישה כי הפיתוח נעשה תחת כללים אתיים מחמירים ובשיתוף גורמים מקצועיים.

עם זאת, מומחים בינלאומיים בתחום האתיקה והבינה המלאכותית התריעו מפני טשטוש הגבולות בין אדם למכונה, העלול להשפיע על יחסים חברתיים, שוק העבודה, וזהות אנושית.

XPeng טרם פרסמה מועד השקה רשמי או מחיר משוער לרובוט. החברה מסרה כי בכוונתה להמשיך בניסויים ולבחון שיתופי פעולה עם מוסדות מחקר.

"אנחנו לא מנסים להחליף בני אדם, אלא להעצים אותם", נמסר מנציג XPeng באירוע.