המשרד להגנת הסביבה פרסם היום (שלישי) את דוח יישום חוק האסבסט לשנים 2011-2023, הסוקר את הישגי המדינה במאבק בחשיפה לאחד מהחומרים המסוכנים ביותר לבריאות הציבור - אסבסט.

מהנתונים עולה כי במהלך התקופה הושקעו כ-1.5 מיליארד שקלים בפינוי אסבסט, והוסרו מהמרחב הציבורי יותר מ-17.8 מיליון מ"ר של אסבסט צמנט, לצד אלפי טונות של אסבסט פריך.

החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק נכנס לתוקף בשנת 2011, ומאז פועל המשרד יחד עם שורת גופים לשם יישומו - ביניהם צה"ל, משרדי ממשלה, תעשייה כבדה, רשויות מקומיות ועמותות סביבתיות. הפינוי התבצע באמצעות עוסקים מורשים ובפיקוח הדוק, במטרה למנוע חשיפה של הציבור לחומר המסרטן.

אסבסט, ששימש במשך עשורים כחומר בנייה מבודד, מוכר כחומר מסרטן ודאי. לפי הדוח, ריכוזי תחלואה עודפת במֵזותֶלְיומָה - סרטן נדיר וקטלני - נרשמו בעיקר בגליל המערבי, בסמוך למפעל "איתנית" שפעל בנהרייה והפיץ פסולת אסבסט בקרקעות האזור.

במהלך השנים נוקו גם קרקעות מזוהמות בגליל המערבי, בהם אתרי מגורים וחוף הים הצפוני של נהרייה. על פי הדוח, בשלב הראשון של פינוי הקרקעות הושקעו כ-325 מיליון שקלים, מהם 150 מיליון במימון המפעל עצמו לפי עקרון "המזהם משלם". שלב ב' של המיזם החל ב-2023 וצפוי להסתיים ב-2026.

הדוח כולל גם תחזית לעתיד: השלמת פינוי כלל האסבסט הצמנט בישראל צפויה לעלות כ-5.3 מיליארד שקלים. כמו כן, קיים מחסור בעתודות להטמנת האסבסט, והן צפויות להספיק לארבע שנים בלבד.

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, התייחסה לממצאים: "המאבק באסבסט הוא דוגמה למחויבות המדינה לבריאות הציבור. עד כה הושקעו למעלה מ-1.5 מיליארד שקלים בפינוי החומר המסרטן. אנחנו נחושים להמשיך במשימה עד להשגת היעד - ישראל נקייה מאסבסט".

רעות רבי, מנהלת אגף מניעת זיהום אוויר ואסבסט במשרד להגנת הסביבה, ציינה כי "המשרד ימשיך לפעול בנחישות להסרת אסבסט מהמרחב הציבורי, תוך פרישת תוכנית פעולה לישראל נקייה מאסבסט והשלמת מיפוי גגות באזורים מועדים".