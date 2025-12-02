הריסת בתי המחבלים דובר צה"ל

במהלך הלילה והבוקר (שלישי), כוחות צה"ל מחטיבות מנשה ושומרון פעלו להריסת בתיהם של שני מחבלים אשר לקחו חלק בפיגועים שונים, כחלק ממבצע "חמש אבנים" המתמקד בפעילות יזומה נגד הטרור בצפון השומרון.

לוחמי סיירת גבעתי הפועלים בגזרת חטיבת שומרון, יחד עם לוחמי יהל"ם ומג"ב איו"ש, הרסו הלילה בשכם את ביתו של המחבל עאבד אל-כרים צנובר, שתכנן והוציא לפועל את פיגוע המטענים באוטובוסים בבת-ים ובחולון בפברואר האחרון.

מחקירת שב"כ עולה כי המחבל תכנן את הפיגוע במשך למעלה מחודש, בסיוע מספר מחבלים נוספים. בערב הפיגוע עלה על מספר אוטובוסים שונים באזור גוש דן, והטמין חמישה מטעני חבלה רבי עוצמה.

הודות לערנות אזרחים וכוחות הביטחון, אחד המטענים אותר לפני שהתפוצץ. יתר המטענים הופעלו - אך האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף.

צנובר נמלט בחזרה לשכם בסיוע מבריח עמו תיאם את הבריחה מראש, עד שנעצר על ידי כוחות צה"ל ושב"כ ביולי 2025. ההחלטה להרוס את ביתו התקבלה מטעמי הרתעה, בשל אופיו החריג של הפיגוע, ובגיבוי משפטי. עתירה לבג"ץ נגד ההריסה נדחתה ברוב קולות.

מיד לאחר הריסת הבית בשכם, פעלו כוחות ההנדסה של חטיבת מנשה ולוחמי מג"ב איו"ש בכפר עקבה, שם הרסו את ביתו של המחבל אימן גאנם. גאנם ביצע, יחד עם מחבלים נוספים, פיגוע ירי בצומת מחולה, שבו נרצח יהונתן דויטש ז"ל ואזרח נוסף נפצע.

דובר צה"ל מסר כי כוחות הביטחון ממשיכים לפעול בנחישות לסיכול הטרור בצפון השומרון וביהודה ושומרון, כחלק ממבצע "חמש אבנים".