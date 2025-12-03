שוק המחשבים האישיים ניצב בפני שינוי מהותי: על רקע הביקוש הגובר לחומרה מצד תעשיית הבינה המלאכותית, שנת 2026 מסתמנת כשנה של עליות מחירים חריגות, שצפויות להשפיע על כל משתמש ביתי או מקצועי.

מערכות AI מתקדמות צורכות כמויות אדירות של כוח עיבוד, זיכרון, אחסון וקירור. בפועל, המשמעות היא ירידה בזמינות רכיבים לציבור הרחב, ועלייה חדה במחירים.

חברות ענק שוכרות ובונות חוות שרתים שמבוססות על מאות כרטיסי מסך, עשרות טרה-בייטים של זיכרון, ומעבדים מהמתקדמים בעולם.

לשם השוואה, מערכת אחת לצורכי מחקר עשויה לדרוש יותר זיכרון RAM מכלל המחשבים הביתיים בישראל גם יחד. כאשר חברות רוכשות אלפי מערכות כאלה, הן צורכות אחוזים גבוהים מהמלאי הגלובלי של כרטיסים גרפיים, זיכרונות ודיסקים.

חברות כמו NVIDIA, AMD, Intel, Micron, Samsung ו-SK Hynix מקבלות הזמנות למיליוני יחידות מצד תאגידי טכנולוגיה - מה שמותיר לשוק הפרטי פירורים בלבד. דוגמה לכך היא מחירי זיכרון DDR5, שכבר הוכפלו וצפויים להכפיל עצמם שוב עד סוף 2026.

בעיה נוספת היא קצב הייצור המוגבל: טכנולוגיית CoWoS, שמאפשרת אריזת שבבים מתקדמת, זמינה כיום במפעלי ייצור בודדים בלבד, במיוחד בטייוואן. קצב הייצור האיטי אינו מדביק את הביקוש, ויוצר עיכובים, מחסור ומרוץ בין החברות הגדולות - ובינן לבין המשתמשים הפרטיים.

גם בתחום האחסון המצב דומה: כונני SSD בנפחים של 2TB ו-4TB הופכים למצרך מבוקש, בשל הדרישות של מערכות AI לאחסון מידע, אימונים ולוגים. התוצאה - מחירים כפולים, זמינות נמוכה וזמני המתנה ממושכים לצרכנים פרטיים.

מומחי חומרה מתריעים כי העליות יימשכו. "בעוד מספר חודשים, מחשב בינוני יעלה כמו מחשב עילי מהשנה שעברה", מסרו גורמים בתעשייה. כבר עתה, מעבדים מתקדמים נמכרים בלמעלה מ-4,000 ש"ח, וכרטיסי מסך מובילים צפויים לחצות את רף 25,000 אש"ח.

אם אתם מתכננים שדרוג מחשב או רכישת מערכת חדשה בשנתיים הקרובות - מומלץ לשקול זאת בהקדם. רכיבים כמו RAM, דיסקים מהירים ולוחות אם בסדרות ביניים הם הראשונים שמתייקרים, בעוד ציוד יוקרתי דווקא עשוי להתייצב בהמשך עקב ירידה זמנית בביקוש.