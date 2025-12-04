סגן במילואים אלרועי מזרחי נפצע באורח קשה מירי טנק של צה"ל ערב הגירוש מגוש קטיף. הוא סבל מפגיעת ראש קשה, שהובילה לקומה של ארבעים ימים, ולאחר מכן עבר שיקום ממושך שנמשך כשנתיים בבית לוינשטיין.

במסגרת יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה של משרד המורשת, שוחח מזרחי עם ערוץ 7 ושיתף בתחושותיו מהפציעה ומהתהליך הארוך שעבר.

דבריו, למרות הקושי הרב, בחר שלא לשקוע בכעס: "את האמת זה מאוד מתסכל, זה חלק מהאווירה של לחימה. הבנתי שאין לי על מה להתבאס, זה חלק מהלחימה. זה חלק מהתפקיד שלנו".

"זה תהליך מאוד קשה לתאר אותו", אמר על השיקום, "כי זה ללמוד ללכת ולאכול בגיל 22, זו חוויה שקשה לתאר אותה נפשית".

התחושה של שותפות הגורל עם פצועים אחרים חיזקה אותו לאורך הדרך: "זו חוויה מאוד מוכרת לנכי צה"ל, תחושה מאוד מוכרת ומחזקת. אתה רואה שאתה חלק ממשפחה מאוד ענקית ומאוד מיוחדת".

מזרחי הדגיש את התמיכה שהוא מרגיש מעם ישראל, במיוחד ביום ההוקרה: "בוודאי, ביום כזה במיוחד אני מרגיש את החיבוק, זה משהו מדהים, קשה לתאר את זה, זה ממש מחמם את הלב".

במפגש שקיים עם תלמידים, ביקש להעביר מסר ערכי ומשמעותי, "לתת להם טיפה משמעויות, מה המחיר לחיות במדינה שלנו". לדבריו, "מה שאני רוצה להעביר במסר - מה הם צריכים להעריך בשביל לחיות פה, שזה לא ברור מעליו לחיות במדינה שלנו. אנשים שילמו בחיים שלהם בשביל שאנחנו נחיה פה בשקט ובשלווה".

לסיום סיפר על שגרת חייו כיום, "אני מנסה לחיות חיים כמה שיותר נורמליים ורגילים. אני מנסה להתמודד, להשתלב בחברה כרגיל".

הוא סיכם בתחושה אופטימית, "זה ימים ממש מחמים את הלב ונותנים הרבה כוחות".