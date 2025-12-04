הרמטכ״ל בלשכת הגיוס דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (חמישי) בלשכת הגיוס תל השומר, שם פגש את המתגייסים החדשים לחטיבת הצנחנים ולמסלולי ההכשרה של יחידות הקומנדו והמרום.

במהלך הביקור שוחח הרמטכ"ל עם המלווים והמשפחות, והביע את הערכתו כלפי המתגייסים. הוא הדגיש את חשיבות שירותם דווקא בתקופה הנוכחית, ואת תרומתם לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

לדבריו, "לשרת כלוחם בתקופה זו דורש תעצומות רבות ועל כך הערכה רבה". הרמטכ"ל התייחס למצב הביטחוני והוסיף, "אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת בתולדות עם ישראל. מדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי צבא חזק, דרוך וכשיר - זה הבסיס לקיומנו".

בהמשך דבריו אמר הרמטכ"ל, "הרבה דברים השתנו מאז שאני התגייסתי, אבל דבר אחד נשאר וזה האתגרים סביבנו. הם תמיד היו כאן, ובשנתיים האחרונות התעצמו והפכו לרב-זירתיים עוד יותר מהעבר, מקרוב ומרחוק. אנחנו מוקפים אויבים, ואנחנו, צה"ל - החומה האנושית שמגנה על המדינה".

הרמטכ"ל ציין כי עוצמתו של צה"ל נשענת קודם כול על אנשיו, ואמר, "יש לנו טנקים מצוינים ומטוסים מהטובים בעולם - אבל מעל הכול יש לנו את האנשים. את הרוח של האנשים והעוצמה שהם מביאים איתם".

הוא התייחס למרקם החברתי של הלוחמים ואמר, "קרוב תגלו שהקבוצה שאתם מצטרפים אליה מורכבת מכל קשת הגוונים של החברה הישראלית - ובזכות זה היא חזקה כל כך. אתם דור הניצחון. דור שהוכיח את עצמו פעם אחר פעם: בלמידה, בהתמדה, ברעות, באומץ הלב ובמוטיבציה יוצאת דופן. דור שהראה שאין ברירה אחרת מלבד הגנה על עצמנו בכוחות עצמנו. אנחנו גאים בכם. המוטיבציה שלכם להתגייס ללחימה מדברת בעד עצמה - זו מוטיבציה חסרת תקדים, שלא נראתה כאן שנים. אני מאחל לכם הצלחה גדולה. אתם העתיד של צה"ל".