כלי תקשורת באזרבייג'ן דיווחו היום (חמישי) על ביקור רשמי של משלחת בכירה ממשרד הביטחון הישראלי בבאקו, בירת אזרבייג'ן, השוכנת בצפון גובלת לאיראן ולחופי הים הכספי.

לפי הדיווחים, את המשלחת הוביל תא"ל (מיל') ד"ר דניאל גולד, ראש מפא"ת - המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה. נכון לעכשיו, לא פורסמה הודעה רשמית בישראל על דבר הביקור.

הביקור מתקיים בתקופה רגישה מבחינה אזורית, זמן קצר לאחר שצבא אזרבייג'ן הציג בפומבי טילים מתקדמים מתוצרת ישראל במסגרת מצעד צבאי לציון הניצחון בחבל נגורנו-קרבאך. מדובר בטילי Sea Breaker של חברת רפאל, שהוצגו לראשונה לציבור כשהם נישאים על משאיות צבאיות.

עד כה נשמרו עסקאות הנשק בין שתי המדינות בפרופיל נמוך, אך חשיפת הרכש הישראלית באופן גלוי מעלה את שיתוף הפעולה הצבאי לרמה גלויה - ייתכן לצורך הרתעה מכוונת.

הטיל תוכנן במיוחד להתמודד עם אתגרים בזירות רוויות מערכות לוחמה אלקטרונית (ל"א) תחום שבו רוסיה ואיראן נחשבות למתקדמות. המערכת מסוגלת לפעול גם ללא GPS, לטוס בגובה נמוך (מלחך ים) ולזהות באופן עצמאי מטרות אמת תוך התעלמות מהטעיות.

לפי ניתוח שפורסם באתר הביטחוני Army Recognition, ההחלטה של באקו להציג את הטיל בפומבי היא "איתות מודע שנועד להקשות על היריב לתכנן את צעדיו בים הכספי". על פי הדיווח, ראש קרב במשקל 113 ק"ג, המותקן בטיל, מסוגל לנטרל פריגטה או ספינת מלחמה בפגיעה בודדת.