נשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופ' אהרן ברק, נאם היום (חמישי) בכנס העמותה למשפט ציבורי, והתייחס בחריפות למצב הדמוקרטי במדינת ישראל.

בדבריו הזהיר ברק מהתדרדרות לשלטון ריכוזי והאשים את הממשלה הנוכחית בפגיעה בעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי.

ברק פתח בדברי תמיכה ביועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ואמר: "עמדי בעוז על משמר חיינו הדמוקרטיים, המשיכי כפי שאת עושה כיום. בלעדייך היכן היינו?"

בהמשך הנאום טען כי שתי תופעות מרכזיות עומדות בבסיס השינוי המשטרי: "השתלטות הממשלה על הכנסת, והשתלטות ראש הממשלה על הממשלה", אשר מביאות לדבריו ל"תחתית של ההתדרדרות שלנו, כלומר, למשטר סמכותי של שלטון יחיד". לדבריו, "ראש הממשלה, השולט בממשלה, השולטת בכנסת, שולט, הלכה למעשה, לבדו במדינה".

ברק הביע חשש מהשפעות העומק של תהליך זה על הציבור הישראלי: "אני חושב שכבר איננו אזרחים, אלא נתינים".

בנוגע למעמדה של הכרזת העצמאות אמר כי "אינה מבטאת עוד את ערכינו המשותפים", והוסיף: "אזרחינו הערבים - שעל פי הכרזת העצמאות זכאים לאזרחות מלאה ושווה - מופלים וחשופים לבריונות שהמשטרה אינה מצליחה משום מה להכחידה".

לדבריו, הממלכתיות בישראל איבדה מערכה: "הממלכתיות הישראלית נתפסת בעיני ראש הממשלה כ'דיפ סטייט' שיש להילחם בו. את הממלכתיות והאחדות החליפו המפלגתיות והבדלנות. את השוויון בנטל המלחמה החליפה העסקה הפוליטית המנציחה את ההבחנה בין דם לדם, ומשחררת אוכלוסייה שלמה של חרדים, גם אם תורתם אינה אומנותם, מחובת הנשיאה בנטל".

בהמשך התייחס ליחסי הדרג המדיני עם מערכות הביטחון: "היחס בין הדרג הפוליטי לבין הצבא, המשטרה והשב"כ השתבש לחלוטין. ראש הממשלה רואה עצמו מוסמך להורות לדרג הביצועי כיצד עליו לפעול בכל אחת מהזירות". עוד הוסיף כי "היחס למפגינים הוא כאל עבריינים".

ברק התריע גם מפני פגיעה אפשרית בעצמאות מערכת המשפט: "האולם של בית המשפט הפך להיות כיכר להפגנה. המרחק בין הפגנה באולם בית המשפט לבין התפרצות לבית המשפט וללשכות השופטים - אינו רב".

על חופש העיתונות אמר: "לתקשורת חופשית בעלת גוונים שונים תפקיד חשוב מאין כמותו. אני רואה סכנה רבה בהצעות השונות לסגור אמצעי תקשורת או להשתלט עליהם".

לדבריו, ישראל איננה עוד אותה מדינה דמוקרטית שהייתה: "אנחנו מצויים במדרון, ושוב איננו אותה דמוקרטיה שהיינו בעבר".

ברק הבהיר כי שינוי כיוון אפשרי - אך הוא תלוי בציבור: "אני סבור שניתן לעצור את ההתדרדרות שלנו מדמוקרטיה מהותית לדמוקרטיה פורמלית, מדמוקרטיה ליברלית למשטר מסוג אחר. מי שיכול לעשות זאת הוא העם". לדבריו, "בית המשפט, בכוחותיו הוא בלבד, לא יוכל לאורך זמן למנוע את ההתדרדרות שלנו. אם העם אינו רוצה בהן".

ברק קרא לאזרחים לפעול בכלים דמוקרטיים: "העם יכול לעצור את ההתדרדרות - העם יכול לעשות זאת בשיח ציבורי ער, בהתארגנויות אזרחיות, בהפגנות". הוא הדגיש כי "חשוב שהעם יגן על בית המשפט ועל שומרי הסף. חשוב שהתקשורת תדון בסוגיות המהותיות מתוך ראייה רחבה".

בהתייחס למערכת הפוליטית, אמר: "חשוב שהמפלגות שמתמודדות בבחירות יתחייבו שיעצרו את ההפיכה המשטרית ויפעלו לביטול חוקים והסדרים שפוגעים בדמוקרטיה". עוד הוסיף כי על המפלגות להתחייב "שיפעלו להגן על בית המשפט, על מערכת המשפט ועל שומרי הסף. שינהגו על פי כללי המשפט המנהלי, ושידאגו לאיזון ראוי של עקרונות היסוד של המדינה כיהודית ודמוקרטית, ולהשלמת המפעל החוקתי כדי לבצר את המבנה החוקתי שלנו".

ברק חתם את נאומו באמירה: "בכך תקוים ההבטחה שניתנה בהכרזת העצמאות - לכונן חוקה". עוד הוסיף: "כמובן, העם יוכל לעשות כן בבחירות כלליות, שוויוניות וחשאיות".

לסיום אמר: "גם אנו, כל אחד מאיתנו, נפעל, כל אחד בתחומו, לביסוסה מחדש של האמנה החברתית שלנו - המבוססת על הכרזת העצמאות, על ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית, ועל הממלכתיות שאפיינה אותנו".