עיתון א-שרק אל-אווסט, היוצא לאור בלונדון ונמצא בבעלות סעודית, דיווח היום (חמישי) כי בארגון חמאס שוררת הערכה לפיה ישראל עשויה לנסות ולבצע חיסול נוסף של בכירים בארגון, הפעם באחת המדינות הלא ערביות.

לפי הדיווח, מאז ניסיון החיסול הקודם בדוחה שבקטאר, בכירי חמאס המתגוררים מחוץ לרצועת עזה הגבירו את רמת האבטחה האישית סביבם. לדברי אחד המקורות, קיימת "הנחה שישראל תמשיך לעקוב אחריהם בעזרת טכנולוגיה מתוחכמת".

העיתון אף פרסם מסמך ובו הנחיות אבטחה פנימיות שהועברו לבכירי הארגון הפועלים מחוץ לעזה.

לפי ההנחיות, נאסר לקיים פגישות במקום קבוע, ויש לתאם אותן במועדים משתנים ובמיקומים משתנים בלבד.

עוד נכתב כי יש להרחיק טלפונים סלולריים ואמצעים אלקטרוניים לפחות 70 מטרים ממקום הפגישה, ולא להכניס כלל ציוד אלקטרוני או רפואי, לרבות מזגנים, שעונים חכמים, ראוטרים, מסכי טלוויזיה ואינטרקום.

בנוסף, הנחיות הביטחון כוללות חיפוש יסודי של מצלמות נסתרות לפני תחילת הפגישה.