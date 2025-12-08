מוהאנד אל-חטיב, תושב חאן יונס שהשתתף בטבח ב-7 באוקטובר, תועד לאחרונה מסתובב חופשי ברחובות בלגיה. הוא נראה מבלה בשוק חג המולד בעיר אנטוורפן, ואף העלה תמונות מבילוייו לרשתות החברתיות.

בתיעודים שפורסמו ביום הטבח נראה אל-חטיב חוגג ומשתתף בפריצה לשטח ישראל. באחד הסרטונים הוא נראה צועד לעבר ישראל, כשברקע כלי רכב גנובים בעלי לוחיות ישראליות ותימרות עשן, ותוך שהוא צועק למצלמה, "קדימה, אש ואפר".

לפי המידע שפורסם, אל-חטיב הצליח לעזוב את רצועת עזה ולהגיע לבריסל, שם הוא מתגורר ומחזיק במעמד פליט.

מאז נובמבר, אז נחשף דבר שהייתו בבירה הבלגית, הוא נעלם מהזירה הציבורית - עד להופעתו האחרונה באנטוורפן. קיימת נגדו תלונה פתוחה וחקירת משטרה בנוגע למעורבותו בטרור ובפשעי מלחמה.

שגרירת ישראל בבלגיה, עידית רוזנצווייג‑אבו, הגיבה לפרסום ואמרה, "תראו מי חזר לבלגיה, ידידו של הנייה, האדם שרץ בשמחה לישראל עם שאר הרוצחים בשבעה באוקטובר, נהנה משוק חג המולד באנטוורפן. אני מקווה שהוא ייעצר לחקירה בקרוב".