ד"ר שחר אורן, רופא בכיר במלר"ד הילדים במרכז הרפואי קפלן דוברות

מקרה נוסף של מוות משפעת: ילד כבן שש הובהל הבוקר (שישי) לבית החולים קפלן ברחובות במצב אנוש לאחר שהתמוטט בביתו.

צוותי מד"א ביצעו בו החייאה שנמשכו בחדר המיון בבית החולים. לבסוף נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

לדברי הוריו, הילד, שהיה בריא בדרך כלל וללא מחלות רקע, החל אתמול לסבול מתסמינים נשימתיים. הבוקר חלה הידרדרות פתאומית, ולאחר שהתמוטט הזעיקה המשפחה את מד"א. בבדיקות שנערכו בקפלן נמצא כי הילד היה חיובי לשפעת מסוג A ולא חוסן נגד המחלה.

ד"ר שחר אורן, רופא בכיר במלר"ד הילדים במרכז הרפואי קפלן, התריע מפני העלייה הדרמטית בתחלואה. "אנחנו עדים בימים האחרונים לגל חזק של שפעת מסוג A, מחלה ויראלית שגורמת לחום גבוה, תסמינים נשימתיים ועלולה לייצר סיבוכים כמו דלקת ריאות ודלקת שריר הלב. אנחנו עדיין בתחילת החורף והחיסונים זמינים בכל המרכזים הרפואיים וקופות החולים. אנא מכם, לכו להתחסן".

שלשום הודיע משרד הבריאות כי ילד בן שש נפטר משפעת, לאחר הידרדרות מהירה במצבו הרפואי. אבריו של הילד נתרמו והצילו חיים של ארבעה חולים.

הילד, שהיה בריא בדרך כלל ואף חוסן נגד המחלה, סבל בימים שלפני פטירתו מחום ושיעול. למרות מאמצי החייאה - נקבע מותו.

המרכז הרפואי שערי צדק עדכן כי הילד פונה למיון לפני מספר ימים במצב אנוש לאחר החייאה ממושכת בשטח. הוא הועבר ליחידה לטיפול נמרץ ילדים במצב אנוש אך למרות מאמצי ההחייאה הרבים נקבע מותו.