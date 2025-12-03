משרד הבריאות הודיע הבוקר (רביעי) כי ילד בן 6 נפטר משפעת, לאחר הידרדרות מהירה במצבו הרפואי.

הילד, שהיה בריא בדרך כלל ואף חוסן נגד המחלה, סבל בימים האחרונים מחום ושיעול. למרות מאמצי החייאה - נקבע מותו.

המרכז הרפואי שערי צדק עדכן כי הילד פונה למיון לפני מספר ימים במצב אנוש לאחר החייאה ממושכת בשטח. הוא הועבר ליחידה לטיפול נמרץ ילדים במצב אנוש אך למרות מאמצי ההחייאה הרבים נקבע מותו.

ממשרד הבריאות נמסר כי בישראל ובמדינות נוספות עונת השפעת החלה השנה מוקדם מהרגיל, וכי קצב התחלואה נמצא בעלייה תלולה. לפי נתוני המעקב הבינלאומיים, צפויה עונת חורף עם שיעורי תחלואה קשים במיוחד.

למרות המקרה הקשה, מדגיש משרד הבריאות כי החיסון נגד שפעת נחשב לאמצעי יעיל להפחתת סיכון: "על אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע באופן מוחלט את ההידבקות במחלה, במרבית המקרים הוא מסייע בהקלה בחומרתה, ומפחית משמעותית את הסיכון לתחלואה קשה או מוות".

המשרד שב וקורא לציבור להתחסן בהקדם. החיסון ניתן ללא תשלום בקופות החולים, ומומלץ מגיל שישה חודשים ומעלה.

לפני כשבוע וחצי ילדה בת עשר וחצי תושבת מרכז הארץ נפטרה כתוצאה ממחלת השפעת. ממשרד הבריאות נמסר כי הילדה, בריאה בדרך כלל ומחוסנת בחיסוני השגרה, לא חוסנה השנה נגד שפעת.

הוריה של הילדה דיווחו כי היא סבלה בימים שקדמו לאשפוזה מחום וכאבי גרון. היא הגיעה לבית החולים במצב של החייאה - ושם נקבע מותה.