עודד עילם, בכיר המוסד לשעבר וכיום חוקר במרכז הירושלמי לביטחון, מתייחס בראיון לערוץ 7 להחלטת ראש הממשלה למנות את מזכירו הצבאי, האלוף רומן גופמן, לראש המוסד הבא וקובע כי סביב האירוע נשמעות לא מעט התייחסויות לא ענייניות הנובעות ממניעים פוליטיים.

עילם מציין בדבריו כי כמעט מחצית מראשי המוסד בעבר הוצנחו למעשה מהצבא ובבחירתו של האלוף גופמן אין כל חידוש. בין השאר הוא מונה את ראשי המוסד מהעבר מאיר עמית, צביקה זמיר, חופי, יתום ומאיר דגן כמי שהוצנחו מהצבא, וזאת לבד משניים נוספים שכמעט מונו, האלוף קותי אדם שנהרג במלחמת לבנון והאלוף עמירם לוין.

"המשמעות היא שהמוסד יודע להתמודד לא רע עם הצנחות חיצוניות שכאלה", אומר עילם ומציין כי הוא מבין בהחלט את השאיפה של אנשי המוסד עצמם לראות את הראש מגיע מביניהם, אך מדובר באנשים איכותיים ומקצועיים "מהטופ שבטופ", כלשונו, כאלה המסוגלים לבלוע את תחושת התסכול ולהמשיך הלאה בפעילותם הביטחונית. "אני לא רואה בזה בעיה".

על עצם הבחירה בגופמן מוסיף עילם: "משרה של ראש מוסד היא אולי משרת האמון הכי אינטימית בין ראש הממשלה לגוף כלשהו, מאחר והמוסד פועל במחשכים ובצללים בזירה שבה אין באמת פיקוח על הפעילות שלו". פעילות זו, הוא אומר, מחייבת גיבוי מלא של ראש הממשלה כמי שיודע שתקלה יכולה להשפיע על מדינת ישראל כולה ועליו ברמה האישית. "לכן, מטבע הדברים ראש המוסד צריך להיות מישהו שראש הממשלה סומך עליו בעיניים עצומות, ואם מסיבה כלשהי לא נמצא מישהו כזה מתוך הארגון, צריך להשלים עם המציאות הזו ואכן הובאו אנשים מבחוץ".

בדבריו הוא מזכיר את דברי ראש הממשלה המנוח אריאל שרון ולפיהם "כדי להיות רועה לא צריך להיות קודם כל כבשה". להערכתו אמנם עקומת הלמידה של גופמן תהיה ארוכה יותר, אך הרבה מעבר לכך התפקיד דורש "שכל ישר, להיות איש אמת שעומד על העקרונות ולא מי שבא להתקפל בפני דעות פוליטיות, יכולת קבלת החלטות בתנאי אי וודאות ויכולת מנהיגות. אני לא מכיר את רומן, אבל ממה שאומרים אנשים סביבו יש לו את כל התכונות הנדרשות".

עוד מציין עילם כי תפקיד מזכירו הצבאי של ראש הממשלה במשך שנתיים מהווה בהחלט רמה לא מבוטלת של חפיפה לתפקיד ראש המוסד, מאחר ומדובר בתפקיד שהוא המשפך שאליו מתנקזים כלל המידעים הביטחוניים מכלל הארגונים בדרכם לראש הממשלה. "הוא לא מגיע משום מקום כפי שיש מי שמנסה לומר. מזכ"ץ הוא קרש הקפיצה הטוב ביותר לתפקיד".

הוא מביע פליאה על לשעברים בכירים ורמטכ"לים לשעבר המביעים עמדות נגד המינוי על אף היכרותם עם האלוף גופמן. לשאלתנו אודות הידע הפנים ארגוני שיהיה על גופמן להכיר על מנת להבטיח את הצלחתו בתפקיד, מזכיר עילם כי כעת נכונה לו חצי שנת חפיפה, תקופה ארוכה וראויה לאתגר זה, ובמהלך תקופה זו הוא יעבור בכל אגף ואגף להיכרות עם אנשיו ואופן תפקודו.

"שום דבר לא יחליף את השכל הישר. בלי שכל ישר שום טכניקה, קורסים והעשרה לא יעזרו", אומר עילם הסבור כי מעל הכול לגופמן יש את אותו שכל ישר הדרוש לתפקיד.

הזכרנו בשיחה עם עילם כי המוסד עבר תקופה מזהירה תחת פיקודו של הראש היוצא, מה שלכאורה מביא לציפייה שהראש הבא יהיה גם הוא משורות הארגון. עילם משיב ואומר כי אינו נכנס לשיקולי נתניהו בבחירת גופמן, אך הוא מעריך כי שנתיים של עבודה לצידו כמזכיר צבאי הביאו לאותם אמון, הערכה ותפיסת עולם דומה הנדרשים כל כך לתפקיד. "אין כאן הטלת דופי במועמדים אחרים. כל המועמדים מעולים, מהיכרות, אבל זו הזכות של ראש הממשלה לבחור בו".

באשר למתנגדי המינוי קובע עילם כי אלה עושים זאת אך ורק משום שהם מבקשים להתנגח בנתניהו עצמו, ולמיטב ידיעתו הוודאית בעיתון מסוים כבר נשלחו התחקירנים כדי להפוך כל אבן בעברו של האלוף על מנת למצוא סיבה לטירפוד המינוי. "במציאות שלנו היום, אני לא יכול לומר בוודאות שזה לא יצלח".