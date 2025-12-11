הרב אוהד תירוש, ראש הישיבה לבוגרי צבא בעלי, שלמד עם רומן גופמן, ראש המוסד הנבחר, בתקופת לימודיו בישיבה בעלי, מתאר את החברות ביניהם כעמוקה ומיוחדת.

לדבריו, השניים למדו יחד בעיקר ספרי אמונה ומחשבה, ולפני חתונתו של גופמן, גם הלכות.

"הלימוד שלנו היה בעיקר בספרי אמונה ומחשבה, ולקראת החתונה למדנו יחד גם הלכה", שיתף הרב תירוש בשיחה עם אחיה ביתאן מעיתון 'משפחה'.

"מיד אחרי שהכרנו ראיתי שמדובר באדם מאוד ערכי ומאוד מחובר לעם ישראל, ולא אחד שמדבר סתם אידאולוגיות בלי רגליים על הקרקע", סיפר, "הוא באמת מאוד מקצועי ומאוד יסודי, ולכן הבין כבר הרבה לפני שבעה באוקטובר שעם ישראל מוכרח להיות מחובר לערכים. לצערנו היום השיח הערכי לא מספיק נוכח, אבל אצל רומן זה היה תמיד".

לדבריו, תקופת הלימוד בישיבה חיזקה יסודות שכבר היו קיימים בגופמן. "הוא הגיע אלינו חדור מטרה ואמונה, ועם כל הכבוד לנו, לא מכינת עלי יצרה את רומן. הוא תמיד חשב בהיבט של כלל ישראל, רק אני חושב שהלימוד חיבר את זה למקום רוחני, למרות שהוא תמיד היה כזה".

הרב תירוש, שהיה קרוב במיוחד לגופמן, גם ערך לו חופה וקידושין בליל חתונתו, והשניים שומרים על קשר חם עד היום.

כזכור, בריאיון לאלקס ריף, תיאר גופמן את חווייתו ממכינת עלי: "הם אימצו אותי, למרות שלא חבשתי כיפה ולא הייתי דתי. שם למדתי מה זה נצח ישראל ולמדתי גם שניצחון הוא קודם כל על עצמנו. שהאויב הוא רק השתקפות של הקונפליקט הלא פתור שבתוכנו. שככה זה אצלנו תמיד: מהשעבוד ביציאת מצרים ועד עוף החול שקם לתחייה בשמחת תורה".