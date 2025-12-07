המרכזים הרפואיים הדסה ורמב"ם מדווחים על עומס חריג במחלקות טיפול נמרץ ילדים עקב התפשטות מחלות חורף, במיוחד שפעת וחצבת.

בימים אלו מטופלים במרכז הרפואי הדסה עין כרם ובהדסה הר הצופים ילדים רבים הזקוקים לאשפוז בעקבות שפעת. מצבם של הילדים יציב, אך חלקם נזקקים לתמיכה נשימתית.

ביחידה לטיפול נמרץ בהדסה עין כרם, תינוק בן שנה וחצי מונשם ומורדם במצב אנוש בעקבות סיבוכים ממחלת השפעת. כמו כן, מטופל תינוק בן שנתיים במצב אנוש לאחר שסבל משפעת. בנוסף, בת 5 עם חצבת פעילה הונשמה בעת קבלתה בעקבות חסימת דרכי האוויר, ומצבה קשה אך יציב.

במקביל, בבית החולים רמב"ם, ארבעה תינוקות מאושפזים כעת במחלקת טיפול נמרץ ילדים, כשהם מחוברים למכשירי אקמו - מצב שלא נרשם במחלקה מאז שיא מגפת הקורונה. שניים מהתינוקות, בני 8 חודשים ו-13 חודשים, נמצאים במצב קשה בעקבות סיבוכי שפעת.

תינוק נוסף מחובר לאקמו מאז השבוע שעבר בעקבות סיבוכי חצבת, ומצבו ממשיך להיות קשה. תינוק רביעי מחובר לאקמו בשל בעיה רפואית שאינה נגיפית.