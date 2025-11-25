ילדה בת עשר וחצי תושבת מרכז הארץ נפטרה הלילה (שלישי) כתוצאה ממחלת השפעת. ממשרד הבריאות נמסר כי הילדה, בריאה בדרך כלל ומחוסנת בחיסוני השגרה, לא חוסנה השנה נגד שפעת.

הוריה של הילדה דיווחו כי היא סבלה בימים שקדמו לאשפוזה מחום וכאבי גרון. היא הגיעה לבית החולים במצב של החייאה - ושם נקבע מותה.

משרד הבריאות מסר כי מדובר במקרה התמותה הראשון מהשפעת שדווח בעונה זו. לפי נתוני המשרד, תחלואת השפעת חצתה את הרף האפידמי - כל חולה מדביק יותר מאדם אחד.

עוד נמסר כי החיסון נגד שפעת מומלץ לכלל האוכלוסייה מגיל חצי שנה ומעלה, ובמיוחד לבני 65 ומעלה, חולים כרוניים וילדים עד גיל חמש.

החיסון ניתן ללא תשלום בקופות החולים. במשרד מדגישים: "החיסון מפחית משמעותית את שיעור הסיבוכים ומונע הידרדרות למצב קשה כמו צורך בהנשמה".