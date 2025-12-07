הזמרת והיוצרת אילנה עדני מוציאה שיר חדש הנושא את השם "לאבא אין בית", אותו כתבה מתוך ההריסות שנותרו בביתה שבחולון לאחר פגיעת טיל איראני במהלך מבצע "עם כלביא".

עדני, אם לחמישה, פונתה עם משפחתה לירושלים, שם החלה תקופה לא פשוטה של חודשים ארוכים במצב של אי ודאות נפשית, חוסר יציבות ואתגרים רבים.

"בית זה לא רק קירות", היא אומרת. "זה הרבה מעבר - גם הבית של מלך העולם, שכבר 2000 שנה מאז חרב בית המקדש, הוא כואב את הגלות שלנו. הגלות שכל אחד מאיתנו נמצא בה, גלות פרטית וכללית".

את רגעי הפגיעה היא מתארת בבהירות: "כשעלינו מהמקלט וקלטנו מה היה כאן ועוד יותר מה יכול היה להיות. תוך כדי תנועה בין זכוכיות, חלונות, דלתות - פתחתי מצלמה והתחלתי להודות בלי סוף, למלך העולם".

לדבריה, השיר נכתב "תוך כדי כאוס גדול, ותפילה שנזכה כולנו לבית, לשלווה, לקורת גג ברורה ולעולם לא לחסדי האדם".

היא מסיימת באיחול: "שנזכה סוף סוף לבניית הבית, בית המקדש שכולנו מתפללים שיבנה, כבר 2000 שנה. השיר מדבר את הלב, את הנס, את הכאב והדיבור של כולנו".