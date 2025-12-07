בשיעור שמסר לתלמידיו הביע הרב דב ליאור, מגדולי הפוסקים בציונות הדתית, עמדות חריפות נגד חברי הכנסת הערבים.

לדברי הרב ליאור, "ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, ולא ייתכן שבכנסת ישראל ישבו רוכבי גמלים. כל זמן שהנהגת המדינה לא תבין שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל - לא ייתכן שהם ישבו בפרלמנט שלנו".

הרב הוסיף כי "לא ייתכן שהם יהיו המחוקקים. הוא מחוקק כמו שאני טייס סילון. רוכב גמלים הפכו אותו למחוקק - חוכא ואטלולא דבר כזה".

עוד הוסיף הרב ליאור, "עם הפראים האלה לא יהיה שלום, עד שארץ ישראל תישאר כולה בידי עם ישראל. אנחנו צריכים לשאוף לעודד את יציאתם".