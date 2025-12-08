ראש ישיבת "כסא רחמים", הרב צמח מאזוז, יוצא בקריאה נוקבת לעצור את תופעת החרמות והפגיעה החברתית בקרב בני נוער. בדבריו מדגיש הרב את חומרת המעשים ואת הצורך בהפנמת האחריות כלפי הזולת.

לדברי הרב, "אצל הרבה נערים מציקים לאחרים. אנחנו לא נשכח מה שהיה לפני כחודש בעצרת המיליון, שבחור אחד חרדי התאבד בגלל שהחברים שלו הציקו לו. הדרכים האלה - של להציק ולהציק - הקב"ה לא אוהב אותן. אלו ששומעים שמציקים להם ומתעלמים - הם אוהביו של הקב"ה, ועתידים להיות גדולים ומוצלחים מאד".

הרב מאזוז שיבח את בני הנוער שעוברים את החרמות ומתגברים: "הגיעה השעה שאתם הכי אהובים אצל הקדוש ברוך הוא. עליהם נאמר 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'. כדאי לכם לנצל את הרגע הזה. אשריכם!".

בהמשך דבריו הזהיר הרב מאזוז מפני צעדים קיצוניים הנובעים ממצוקה, וקרא לבני נוער להבין כי יש פתרונות ועזרה. "אלו שחושבים להתאבד בגלל שהם במצב קשה - שידעו שאחר כך מצבם יהיה קשה פי אלף. הוא מאבד הכל ברגע, ונכנס לצרה גדולה יותר שהוא לא יצליח לצאת ממנה לעולם!"

הרב הדגיש את החשיבות של פנייה לעזרה ואי-כניעה לרגעי משבר, וציין את דברי חז"ל על ערך החיים ומשמעותם, "גם אדם שסובל בעולם הזה, אחרי שמונים-תשעים שנה - הסבל ייגמר. אבל אדם שיתאבד - איבד את הכל לעד. לנצח".

הוא סיים בברכה: "יהי רצון שלא יקרו עוד מקרים כאלו. אבל אדם שנמצא בצרה וחושב להתפטר מהצרה על ידי שיתאבד - צריך לדעת שהוא נכנס לצרה גדולה יותר שהוא לא יצליח לצאת ממנה לעולם. ה' יתברך ירחם על המסכן הזה שהתאבד ויתן לו רחמים".