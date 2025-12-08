לרגל יום ההוקרה לפצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון, מפרסם אגף השיקום במשרד הביטחון נתונים מקיפים על מצב הפצועים בישראל.

נכון לדצמבר 2025, באגף מטופלים כ-82,400 פצועים, מתוכם כ-31,000 מתמודדים עם פוסט-טראומה ופגיעות נפשיות.

מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" בשבעה באוקטובר, נוספו למעגל הזכאים כ-22,000 פצועים חדשים - מהם 58% מתמודדים עם פגיעה נפשית. עוד עולה מהנתונים כי מדי חודש מוגשות כ-1,500 פניות חדשות להכרה באגף השיקום.

על פי תחזיות משרד הביטחון, בשנת 2028 צפוי אגף השיקום לטפל בכ-100,000 פצועים, כאשר מחציתם צפויים להיות מתמודדי נפש. לנוכח היקפי הפציעות והמורכבות הנלווית, הקים המשרד בשיתוף משרד האוצר ועדה ציבורית בראשות פרופ' שלמה מור יוסף לבחינת הרחבת התמיכה בפצועים.

בשנה האחרונה הוגדל תקציב האגף ב-53% והוא עומד כעת על 8.3 מיליארד ש"ח - מחציתו (4.1 מיליארד) מופנה למענים עבור מתמודדי הנפש. במקביל, הוכפל מספר הטיפולים הנפשיים שהוענקו, נרשמה עלייה של כ-50% בשימוש בטיפולים אלטרנטיביים, ועלייה של כ-80% במספר הפניות לקו הסיוע "נפש אחת".

באירוע הממלכתי שייערך הערב (שני) במעמד שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם ויו"ר ארגון נכי צה"ל עו"ד עידן קלימן, יובלט היקף פעילות האגף. 49% מהפצועים כיום נפגעו במהלך שירות החובה, 26% משירות מילואים, ו-13% משרתי הקבע. בנוסף, 9% מהפצועים הם אנשי משטרה.

מבין כלל המטופלים - 68% הם בני 40 ומעלה, 64% נשואים, 8% גרושים. 873 פצועים מרותקים לכיסאות גלגלים - מהם 132 נפצעו מאז 7 באוקטובר, 612 מוגדרים כבעלי נכות מיוחדת בדרגה של 100%+, מהם 64 מהמלחמה הנוכחית. עוד מדווח כי 115 מתמודדים עם עיוורון, 1,061 הם קטועי גפיים, ו-88 מהם נפגעו בשנתיים האחרונות.

מבין הערים בישראל, מודיעין מכבים רעות מדורגת ראשונה ביחס פצועים לגודל האוכלוסייה, ואחריה הרצליה ורמת גן. המבוגר שבין נכי צה"ל הוא בן 98, ולחם במסגרת ארגון ההגנה.

מניתוח פרופיל הפצועים שנקלטו לאחר תחילת הלחימה עולה כי 63% הם משרתי מילואים, ו-49% צעירים מתחת לגיל 30. משרד הביטחון צופה כי עד סוף 2026 ייקלטו עוד כ-10,000 פצועים, בעיקר מתמודדי נפש.

אגף השיקום פועל להרחבת מערך הטיפול, בין היתר באמצעות צוות מת"ן - יחידת התערבות שמגיעה לבתים במצבי משבר. במהלך השנה טיפלה היחידה ב-249 קריאות חירום שמנעו אשפוזים. פי 2.2 פצועים נעזרים כיום בחוות שיקום בטבע, ולמעלה מ-30,000 מקבלים טיפול רגשי. יותר מ-11,500 בני משפחה נהנים מטיפול רגשי, וישנה עלייה של 50% בשימוש בטיפולים אלטרנטיביים. 147 קבוצות ODT פעילות, עם עלייה של 30% במספר המשתתפים לעומת השנה שעברה.

קו הסיוע "נפש אחת" רשם למעלה מ-20,500 פניות - עלייה של 80% מהשנה הקודמת.

במקביל, האגף משקיע ביוזמות לקידום תעסוקתי: הוקם מסלול הכשרה ייעודי בסייבר עבור פצועים, עם ליווי אישי ותוצאה של 100% השמה. נוסף לכך, פועל מיזם "מנצחים איתכם" לשילוב בהייטק בשיתוף עם חברות מובילות במשק. האגף מקדם גם פתרונות טכנולוגיים חדשניים, כולל מערכות מבוססות בינה מלאכותית ומחקר ופיתוח עם מפא"ת.

חטיבת קשרי הלקוחות שמייעדת איש קשר לכל פצוע מלחמה הרחיבה את פעילותה, כולל פרויקט קציני תל"מ בשיתוף חטיבת הנפגעים בצה"ל, אשר מלווים כ-4,000 פצועים, עורכים ביקורי בית ומעניקים סיוע מותאם אישית.

לסיום, מדווח כי נבנית מעטפת טיפול ייחודית לפגועי ראש, הכוללת צוות רב-תחומי, מתאמת טיפול ואחות זמינה 24/7. בנוסף, הוקמה יחידת "דרור" לטיפול ב-30 השבים מהשבי ובבני משפחותיהם, עם מענה הוליסטי ותמיכה צמודה.