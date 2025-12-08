תא"ל מנור ינאי, שכיהן כראש מטה פיקוד הדרום במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, שלח בשבועות האחרונים שני מכתבים לשר הביטחון ישראל כ"ץ, בניסיון לשנות את החלטתו לבטל את מינויו לראש מטה זרוע היבשה.

המכתבים נשלחו בהסכמת הרמטכ"ל אייל זמיר ובגיבויו, לאחר ששר הביטחון הבהיר כי הוא מתנגד לקידומו של כל קצין ששירת בפיקוד הדרום באותו מועד - כולל תא"ל ינאי. זאת, למרות שכלל התחקירים שנעשו לא הצביעו על כשלים בתפקודו ולא העלו מסקנות אישיות נגדו.

ראש מטה הפיקוד לא השתתף בהערכת המצב הלילית שקדמה לטבח הרצחני ותפקידו מתמקד בעיקר בבניין הכוח, משאבים וכוח אדם.

הרמטכ"ל זמיר, שסיכם לאחרונה את ממצאי התחקירים, קבע כי אין כל מניעה לקדם את תא"ל ינאי, וכן את תא"ל אליעד מואטי ואל"מ אפרים אבני, שקידומם עוכב גם כן.

במכתבו הראשון, שנשלח בחודש ספטמבר, ביקש ינאי להיפגש עם שר הביטחון כדי להציג את עמדתו. הרמטכ"ל תמך בבקשה, אך מלשכת השר נמסר: "השר לא מעוניין לפגוש אותך".

בחודש שלאחר מכן, באוקטובר, שלח ינאי מכתב נוסף, שבו הציע למנות גורם בלתי תלוי שיבחן את אחריותו לאירועי 7 באוקטובר. הוא הביע נכונות שייבחר כל גורם צבאי לפי שיקול דעת השר, ואף הציע את מבקר מערכת הביטחון. למכתב זה לא ניתנה כל תגובה.

שלושה חודשים חלפו מאז ביטול מינויו של ינאי, ובימים האחרונים מונה קצין אחר לתפקיד. שלושת הקצינים שעניינם עומד על הפרק עדיין ממתינים לקידום, בעוד ששר הביטחון לא נימק את החלטתו, מתמיד בעמדתו ומסרב להשיב לפניות.