אחרי הפסקת האש, בצה"ל החלו לפעול לצמצום נרחב של כוח האדם במילואים - בפרט בקרב חיילים מסופחים המשרתים ברציפות מאז תחילת הלחימה, רובם בתפקידי מפקדה בגדודים.

לפי דיווח הערב (ראשון) ב"כאן חדשות", נכון להיום, מספר חיילי המילואים עומד על כ-46 אלף. מתוכם, כ-12 אלף חיילים, שהם 27%, מוגדרים כחיילים מסופחים: משרתים שאינם משויכים ליחידה אורגנית קבועה, אלא מוצבים לפי צורך יחידתי משתנה, בעיקר בתפקידי מטה וליווי פיקודי. חלקם אף ממשיכים בעבודה אזרחית במקביל לשירות המילואים.

סגן הרמטכ"ל הנחה בשבוע שעבר להפחית את שיעור המסופחים ל-20% בלבד - צעד שמשמעותו קיצור שירותם של כ-3,200 חיילים.

בצה"ל מסבירים כי ההנחיה נועדה "לסגור את הברז" שנשאר פתוח לאורך חודשי הלחימה ולצמצם הוצאות עודפות.

גם שר הביטחון הורה ביום שישי האחרון לצמצם את כלל משרתי המילואים מ-60 אלף ל-40 אלף. בפועל, נכון לעכשיו, המספר עומד על 46 אלף.

על פי דו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה, סך תגמולי המילואים ששולמו בין אוקטובר 2023 ליולי 2024 עומד על 20 מיליארד שקלים.

הדו"ח מותח ביקורת על היעדר מנגנון בקרה בין צה"ל לביטוח הלאומי, ואינו מאפשר לוודא שנעשה שימוש יעיל במשאבים. לפי הדו"ח, לצה"ל אין מידע על הכנסות נוספות של המילואימניקים, ולביטוח הלאומי אין מידע מדויק על תקופת השירות בפועל.