מתכון לסופגניות ממולאות ב’השחר העולה’

מצרכים:

450 גרם קמח (3 כוסות + 3 כפות)

חצי שקית שמרים טריים

60 מ"ל שמן (רבע כוס)

ביצה

80 גרם סוכר (4 כפות)

כפית מלח

170 מ"ל מים (כחצי כוס + רבע מעט פחות)

אופן ההכנה:

במיקסר - לערבב קמח, שמרים, סוכר ומלח. להוסיף ביצה, שמן ולבסוף מים. ללוש במהירות נמוכה בלבד עד לקבלת בצק רך וחלק.

להעביר לקערה משומנת, להתפיח חצי שעה, "להכות" בבצק ולהמשיך בהתפחה עד הכפלת הנפח (כשעה וחצי-שעתיים).

לחלק ל-10 כדורים.

להניח כל כדור על ריבוע נייר אפייה, ולהתפיח עד הכפלת הנפח.

לחמם שמן (אפשר לבדוק עם כף עץ), ולטגן את הכדורים - הצד העליון נכנס ראשון. לטגן כשתי דקות מכל צד.

להניח על נייר סופג, למלא ב"ממרח השחר העולה", לבזוק אבקת סוכר - ולהגיש חם.