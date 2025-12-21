בישיבת רועה ישראל נערכה הערב (ראשון) התוועדות מיוחדת לרגל היום האחרון של חג החנוכה - "זאת חנוכה". האירוע התקיים ביוזמת צוות הישיבה, כחלק ממסורת ארוכת שנים.

לפי המסורת החסידית, יום זה נחשב לסיומם הרוחני של ימי התשובה, כהמשך לראש השנה ויום הכיפורים. בהתאם לכך נערכות התכנסויות הכוללות ריבוי בתפילה, שמחה ובקשות לישועות.

הרבי ישראל מרוז'ין התייחס למשמעותו המיוחדת של היום ואמר, "מה שהצדיקים יכולים לפעול מהשם יתברך בראש השנה ויום הכיפורים, יכול יהודי פשוט לפעול מהשי"ת בזאת חנוכה".

מקור הרעיון מופיע בפסוק מישעיהו: "בְּזֹאת יְכֻפַּר עֲוֹן-יַעֲקֹב", ומכאן השם "זאת חנוכה", הרומז לגמר חיתום הדין.