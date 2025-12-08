אביה לובר, אלמנתו של סמ"ר במיל' אלישע יהונתן לובר ז"ל שנפל לפני כשנתיים בעזה, התארסה עם יהושע גילביץ.

מסיבת האירוסין נערכת הערב. אביה לובר היא בתו של ראש ישיבת טפחות הרב אייל גריינר.

חודשים ספורים לאחר נפילתו של יהונתן לובר ז"ל נולד בנו השני אמציה. מאות השתתפו בשמחת הברית המרגשת.

אביה סיפרה אז בראיון ל"ידיעות אחרונות": "בלידה של אמציה עמדו שניים לצידי מיילדת מדהימה שבחרתי מראש ויהונתן מלמעלה. הבאתי את התמונה שלו בתיק שארזתי ללידה, אבל בפועל הייתי מאוד מרוכזת בללדת בלי אפידורל ושכחתי להוציא אותה מהתיק. במשך כל הלידה הרגשתי בנוכחות של יהונתן. כשצעקתי 'די!' זה היה לשניהם - גם ליהונתן וגם לעובר. כשצעקתי 'בוא כבר' זה היה גם לעובר וגם ליהונתן.

בזמן שלחצתי והתאמצתי להוציא את העובר יהונתן שמר עליו מלמעלה ושלח לי סימן קטן: אמציה נולד עם קשר בחבל הטבור, מצב מסוכן, והרגשתי ששוב קרה לי נס גדול וזה גם היה הסימן, שאנחנו קשורים".