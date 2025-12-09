הסופה "ביירון" כבר כאן: גשמים חזקים ירדו במהלך הלילה (שלישי) בצפון והיום צפויה התחזקות של הסערה.

במהלך הלילה ירדו בנהריה 43 מ"מ של גשם, באילון 38, בעכו 19, בעתלית 15, בחופי תל אביב 15 ובתוך העיר 6 מ"מ של גשם.

זו רק ההתחלה והמספרים צפויים לעלות משמעותית. בערי החוף והשפלה צפויים לרדת גשמים בכמות גבוהה במיוחד של בין 100 ל-200 מ"מ בתוך יום או יומיים וקיים חשש כבד להצפות ושיטפונות.

במהלך הלילה הקרוב צפוי הגשם להתחזק משמעותית. מחר בצהריים הגשמים יתפשטו לכל אזורי הארץ ויהיה קר וסוער.

הסערה תימשך גם ביום חמישי אך הגשם ירד לפרקים. שיאה צפויה החל מחמישי בערב ועד שישי בבוקר. ביום שישי ירדו גשמים שייחלשו בהדרגה אף יוסיף להיות קר מאוד. גם בשבת קיים סיכוי לגשם קל.

ברשות הטבע והגנים מתריעים כי חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים - אסור להתקרב לשפת נחל בשעת שיטפון מחשש להתמוטטות הגדה.

באדיבות i24NEWS

המטה הארצי של כבאות והצלה לישראל פרסם הנחיות בטיחות במהלך הסופה: "אין לחצות כביש מוצף - לא ברגל ולא ברכב. יש להימנע מהגעה לנחלים, לאפיקי זרימה ולאזורים מועדים לשיטפונות. אין להיכנס למרתפים, לחניונים תת-קרקעיים או מעליות בזמן הצפה".

"ביירון" כבר הכתה בימים האחרונים בחלקים הדרומיים של יוון ובקפריסין. על פי דיווחים במדינות אלו, הסופה גרמה לנזקים כבדים לתשתיות, הצפות נרחבות ופגיעה בכבישים ובדרכים - חלקם אף יצאו מכלל שימוש.