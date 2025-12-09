במסגרת העדויות שהובאו בפני ועדת התחקיר שהוביל אלוף (במיל') סמי תורג'מן, נחשפה תוכנית ישראלית לחיסול ראשי חמאס, יחיא סינוואר ומוחמד דף, שנבלמה על ידי הדרג המדיני לפחות פעמיים, כך דווח ב-ynet.

לפי העדויות, פיקוד הדרום גיבש בשנת 2022 ולאחר מכן גם ב-2023 יוזמה מבצעית רחבת היקף, שכללה חיסולים ממוקדים, תקיפת תשתיות לחימה ותמרון קרקעי מוגבל.

עם זאת, הדרג המדיני נמנע מלאשר את המהלך, בשל רצון להימנע מהסלמה יזומה ברצועת עזה.

גורמים בשב"כ, כך עולה, הביעו תמיכה בתוכנית, במיוחד על רקע פיגועים קשים וקריאות הסתה פומביות מצדו של סינוואר.

עם זאת, המדיניות שהובילה הממשלה, כפי שנמסר לעדים, הייתה להשאיר את שלטון חמאס על כנו ולשמר את השקט ברצועה "כמעט בכל מחיר".

עוד עולה מהעדויות כי גם במקרים שבהם התקבל אישור לתכנון ראשוני מצד הרמטכ"ל, נמנע הדרג הפוליטי מקבלת החלטה סופית, מה שבלם את קידום הפעולה.

קצינים בכירים שהעידו בפני הוועדה תיארו את ההחמצה כתוצאה של תפיסה שגויה, אשר "הובילה לביטול יוזמות שיכלו לשנות את פני האירועים".