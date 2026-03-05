פרקליטות מחוז חיפה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור נגד חמישה נאשמים בדואים בחשד להברחת סחורות בשווי מיליוני שקלים לרצועת עזה במהלך המלחמה.

הנאשמים פעלו יחד עם אחרים ובהם סגן מפקד גדס"ר בדואי בצה"ל אחמד חוג'יראת, כדי להכניס סחורות לרצועת עזה תוך ניצול תפקידו הצבאי.

כתב אישום נגד מספר מעורבים

לפי האישום, חברי החוליה פעלו במבנה מאורגן שבו כל אחד מילא תפקיד אחר בשרשרת ההברחה - מאספקת הסחורה, דרך תיאום עם גורמים ברצועה ועד הובלת המשאיות למעבר כרם שלום והכנסתן לשטח עזה.

בכתב האישום נטען כי באחד המקרים הועמסה משאית בסחורה שכללה בין היתר כ-100 קרטוני סיגריות, מוצרי טיפוח, פחמים לנרגילה ואופניים בשווי מיליוני שקלים. המשאית הובלה לשטח סמוך למעבר כרם שלום ומשם הוברחה לרצועת עזה.

במקרה נוסף שתואר בכתב האישום, נטען כי הקבוצה תכננה הברחה נוספת של משאית ובה טלפונים סלולריים, מחשבים ניידים, סיגריות, מצברים, אופניים חשמליים וציוד אלקטרוני נוסף בשווי מיליוני שקלים.

בשלב זה הצטרף לפרשה סגן מפקד הגדס"ר הבדואי בצה"ל, גיסו של הנאשם אמיר גדיר, ששימש באותה עת כמפקד בפועל של הגזרה הסמוכה למעבר כרם שלום בשל פציעתו של המג"ד. לפי האישום, הקצין ניצל את תפקידו ומעמדו כדי לאפשר את הכנסת המשאית לרצועה במסווה של פעילות מבצעית.

על פי הנטען, הסמג"ד ביקש מגורמי הביטחון במעבר שלא לעצור או לתעד את המשאית. עדנאן אבו לטייף נהג במשאית אחרי רכבו הצבאי של הקצין עד לחניון המשאיות בצד העזתי של המעבר.

כאשר התעורר חשד בקרב כוחות צה"ל לגבי המשאית, נטען כי הקצין הנחה את הכוחות להתרחק מהמקום בטענה שמדובר בפעילות מבצעית של מערך המבצעים המיוחדים.

בהמשך, לאחר שהנהג העזתי שהיה אמור להוביל את המשאית ללב הרצועה סירב להגיע, הכניס הקצין את עדנאן אבו לטייף שוב לשטח הרצועה. לפי כתב האישום, עדנאן נסע עם המשאית עד לאזור דיר אל-בלח.

על פי הפרקליטות, עדנאן שהה ברצועת עזה במשך כשלושה ימים, עד שהוצא ממנה באמצעות חייל. עבור ההברחה השנייה קיבלו כלל המעורבים סכום של כ-4.5 מיליון שקלים.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים ציינה הפרקליטות כי יש חומרה מיוחדת בכך שהנאשם שהה ברצועת עזה במשך שלושה ימים. לפי הבקשה, אילו היה נחטף בידי ארגוני טרור, מדינת ישראל הייתה עלולה להידרש למבצע צבאי לחילוצו או לעסקת חילופי שבויים, על כל המשמעויות הביטחוניות הכרוכות בכך.

בפרקליטות טוענים כי הנאשמים פעלו בעבור בצע כסף, כשהם מודעים לאפשרות שהסחורות יגיעו לידי ארגון חמאס ויסייעו לחיזוק כוחו ולמימון פעילותו במהלך המלחמה.

לנאשמים מיוחסות עבירות של סיוע לאויב בזמן מלחמה, פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומתן שוחד.