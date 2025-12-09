העיתונאים ינון מגל וחיים לוינסון שוחחו הבוקר (שלישי) בתכניתם המשותפת ברדיו 103FM על סיום עבודתו של לוינסון בעיתון "הארץ" אחרי שנחשף כי קיבל כסף מחברה ששייכת לשרוליק איינהורן המעורב בפרשת "קטארגייט".

במהלך השיחה, נגעו השניים גם בנושאים אישיים, ובהם אמונה וחיים מסורתיים.

לוינסון סיפר על החלטתו לעזוב את העיתון ואמר, "חשבתי שבנסיבות האלה, היה נכון לסיים את העסקתי בהארץ. הם לא פיטרו אותי. אני לא יודע אם משלמים לי פה מספיק כדי לסבול אותך, אבל עדיין הם משלמים לי".

הוא שיתף: "אני מתגלגל עכשיו. יש לי את 103. אני שם את מבטחי באלוהים. זה לא עניין של אמונה אלא עניין של הרגשה, אני לא מרגיש. אתה למשל מרגיש אותו".

מגל השיב לדבריו והרחיב על תפיסת עולמו: "הדבר היחיד שמחזיק אותי ונותן לי ביטחון בחיים האלה זו האמונה, התפילה ועבודת השם. זה דורש מאמץ, מחויבות אבל נותן לי ביטחון. לפחות רגע ביום שאני מחובר ליתד נאמן, משהו חזק ואמיתי. אני מחובר לאמת".

עוד הוסיף מגל, "אני מביא אלטרנטיבה, אני מביא משהו אמיתי וחושף אמת של עם ישראל שמחוברת למשהו".