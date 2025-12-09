. .

מרכז שניידר לרפואת ילדים, בשיתוף חברת Bilieye, סטארט-אפ ישראלי בתחום הבריאות הדיגיטלית, החל בימים אלו מחקר קליני ראשון מסוגו, שמטרתו לבדוק שיטה חדשנית ולא פולשנית לניטור צהבת יילודים.

הטכנולוגיה מבוססת על צילום פשוט של עין התינוק ושימוש בעיבוד תמונה ובינה מלאכותית כדי להעריך את רמות הבילירובין - ללא צורך בדקירת דם.

החוקר הראשי הוא פרופ' עודד שוירמן, מנהל מחלקת ילדים ב' במרכז שניידר, והמחקר מתבצע במחלקת היילודים של המרכז הרפואי בילינסון, בראשותו של ד"ר מיקי אוסובסקי, ובשיתוף מרכז החדשנות של שניידר.

פרופ' שוירמן ציין כי "המוטיבציה בקרב ההורים להתגייס למחקר הינה גבוהה, בשל הרצון הטבעי להקל על ילדיהם ולסייע במציאת שיטה לא כואבת לאבחון צהבת. כרופא ילדים וכחוקר אני שמח להוביל ולהשתתף במחקר חדשני שיכול למנוע סבל לא הכרחי בתינוקות".

חן בנימין, מנכ"ל ושותף מייסד של Bilieye, אמר: "כהורה אני יודע עד כמה ניטור צהבת יכול להיות מלחיץ ומכאיב, ובנוסף שוחחתי עם נאונטולוגים שמחפשים דרך מדויקת וידידותית יותר. הפלטפורמה שלנו מאפשרת להקל על התינוק, על ההורים ועל הצוות הרפואי, ולזהות צהבת מוקדם ובטוח".