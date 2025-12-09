תיעוד מטריד פורסם היום (שלישי) מקוניטרה שבסוריה, סמוך לגבול עם ישראל - כ-5 קילומטרים בלבד מקו הגבול.

בתיעוד נראים עשרות חמושים בנשק נעים על גבי טנדרים, במרחק אפסי מג'יפ צה"לי.

על פי גורמי ביטחון, מדובר בכוחות בטכ"ל - כוחות ביטחון הפנים של משטר ג'ולאני. האירוע התרחש במהלך פעילות יזומה של צה"ל בכפר הסורי ח'אן ארנבה, באזור קוניטרה.

במהלך הפעילות החלו תושבים מקומיים להתפרע, והשליכו אבנים לעבר כוחות צה"ל שפעלו בשטח. הכוחות השיבו בירי באוויר ולאחר מכן ירו לעבר רגליהם של שניים ממובילי ההפגנה - ופצעו אותם.

מצה"ל נמסר כי מתוך מטרה שלא להסלים את האירוע, הכוחות התפנו מהמקום וחזרו למוצב במרחב האבטחה. כוח ביטחון הפנים הסורי חלף בסמוך אליהם כדי להשתלט על ההתפרעות.

בצה"ל הבהירו כי הכפר ח'אן ארנבה מצוי מחוץ למרחב החיץ שבשליטת צה"ל, ולכן כוחות חמושים של המשטר הסורי רשאים לפעול במקום - כל עוד אינם חודרים למרחב הביטחוני.