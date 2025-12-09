מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא מציין את יום פטירתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל, מי שכיהן כיו"ר הרשת ומבכירי רבני הציונות הדתית, באמצעות תערוכה חינוכית מיוחדת המוצגת בימים אלו בכל מוסדות החינוך של הרשת.

התערוכה נושאת את השם "הננו - ממשיכים את השליחות", ומורכבת ממספר תחנות חווייתיות העוסקות בדמותו, מפעליו וחזונו החינוכי של הרב דרוקמן.

כבר בכניסה למוסדות, מובילות עקבות סמליות את התלמידים לתוך המסע, הכולל סרטונים, פודקאסטים, לימוד בחברותות ומפות אינטראקטיביות המתארות את פועלו ואת קשריו למרחבי ארץ ישראל.

כחלק מהתכנים, נלמדת גם דמותו של רבו, הרב משה צבי נריה זצ"ל, מייסד ישיבות בני עקיבא, במלאת 30 שנה לפטירתו.

התערוכה נפתחה גם במטה הנהלת המרכז, שם עברו חברי ההנהלה בין התחנות והתרגשו מהתכנים. ברשת מציינים כי היוזמה צפויה להפוך למסורת שנתית ולהתרחב בעתיד.

פנינה קינדרמן, הרכזת הפדגוגית של הרשת, הסבירה: "מי שעובר בתערוכה עובר תהליך, סוג של מסע. מלמידה על 'הנני' של הרב ועל מידת המעורבות הגדולה שלו בלא מעט תחומים, כשלכל דבר שנדרש בהקשר של עם ישראל אמר 'כן'. במהלך התערוכה, אנחנו עוברים מהרב אלינו- מה ה'הנני' שלנו, איפה אנחנו יכולים לתרום ואיך אנחנו ממשיכים את השליחות".

אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אמר: "הרב דרוקמן זצ"ל היה מאור גדול של אהבת התורה, העם והארץ, ודמותו ממשיכה להאיר את דרכם של אלפי תלמידים ותלמידות בכל רחבי הרשת. התערוכה מאפשרת לבני הנוער לפגוש את המורשת שלו באופן חי ומעורר השראה ודרכה הם לומדים כיצד שליחות, מסירות ואמונה הפכו אצלו לדרך חיים. אנו מאמינים שבשנים הבאות ילכו גם הם לאורו, ויאמרו 'הנני' מתוך שליחות לבנות, לחזק ולהוביל את עם ישראל ברוח טובה, עמוקה ומאחדת".

צילום: דוברות מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

