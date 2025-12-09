אזכרה מרכזית התקיימה הערב בבית העלמין בכפר הרא"ה לציון 30 שנה לפטירתו של הרב משה צבי נריה זצ"ל, מייסד ישיבות בני עקיבא ו"אבי דור הכיפות הסרוגות".

האירוע נערך ביוזמת משפחת נריה, רשת ישיבות בני עקיבא ותלמידי רשת אמ"ת וצביה, ובהשתתפות מאות תלמידים ובוגרים, מוקירי דרכו.

במעמד האזכרה נשא דברים שר המורשת הרב עמיחי אליהו, שבנאומו הדגיש את הרלוונטיות של מורשת הרב נריה לדור הצעיר של היום. "הרב נריה בנה דור שמוביל את המדינה, לא רק משרת בצבא," אמר השר. "היום בני הנוער הדתיים-לאומיים מצטיינים בקרבות, בהתנחלויות, בתקשורת - אבל איפה אנחנו במשרד החוץ? בבית המשפט העליון? בפרקליטות המדינה?"

השר סיפר אנקדוטה אישית על תלונה שהלינו באוזניו מנהיגים אוונגליסטים שהובאו לצפות במצעד בתל אביב במקום לבקר בשילה או בארמונות החשמונאים, ואמר: "למה? כי אין מספיק אנשים 'כמונו' במשרד החוץ."

השר קרא לצעירים הדתיים-לאומיים: "תלמדו אנגלית ברמה גבוהה, התכוננו למבחני שירות המדינה, שאפו להיות המנכ"לים הבאים, היועצים המשפטיים, השגרירים, שופטי העליון. זה המשך דרכו של הרב נריה".

בין הרבנים שנטלו חלק באזכרה: הרב מאיר שקדי רב כפר הרא"ה, הרב יעקב חביב ראש ישיבת כפר הרא"ה, הרב זלמן מלמד ראש ישיבת בית אל, הרב אריאל בראלי רב בית אל ונכדו של הרב נריה, והרב נחום נריה ראש ישיבת תורה בציון.

הרב נחום נריה, בנו הבכור של הרב, סיפר במהלך הערב: "אבא דאג להשריש בנו את אהבת התורה. הוא סיפר לנו שכשהיה בחור, מישהו שבר מנורה בחדר ולא ידעו מי היה אשם. כל הלילה הוא בכה מהחשש שיזרקו אותו מהישיבה - לא בגלל שהתאורה נשברה, אלא מפחד שלא יוכל ללמוד ויישאר עם הארץ כל ימיו".

הרב משה צבי נריה זצ"ל נפטר בי"ט בכסלו תשנ"ו (1995), כשמילותיו האחרונות היו "קדושה אני מבקש. נתקדש כולנו". הוא ייסד ב-1939 את ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר הרא"ה, ששילבה לימוד תורה עם עבודת אדמה, וכיהן כחבר כנסת מטעם המפד"ל בשנים 1969-1974. על שמו נקראו היישוב נריה, שכונות ורחובות רבים ברחבי הארץ. הוא זכה בפרס ישראל לשנת 1978.