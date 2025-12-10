יוסי דגן ואמיר אוחנה בוושינגטון מועצה אזורית שומרון

במהלך מרתון פגישות מדיניות בוושינגטון, נפגשו ראש מועצת שומרון יוסי דגן ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה עם חברי קונגרס, סנאטורים, מובילי דעה ונציגים מהקהילה האוונגליסטית, כחלק מהמהלך להסברה בינלאומית למען ההתיישבות והכרה בריבונות ביהודה ושומרון.

השניים משתפים פעולה מזה שנים בהסברה על חשיבות ההתיישבות ועל הקשר ההיסטורי ליהודה ושומרון. אוחנה, שנפגש עם מקבילו יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון, ניצל את ביקורו להצטרף לדגן בפגישות עם תומכי המהלך בממשל האמריקני.

דגן מוביל יחד עם צוות המועצה, ידידי השומרון בארה"ב ובכירים במפלגה הרפובליקנית, מהלך חקיקה חסר תקדים בלמעלה מ-20 מדינות בארה"ב, וכן בקונגרס ובסנאט, להכרה רשמית במונח "יהודה ושומרון" במקום "הגדה המערבית".

אחד משיאי המהלך מגיע היום כשלראשונה בהיסטוריה של ארה"ב, לא רק שיתקיים שימוע רשמי בקונגרס שיעסוק בחשיבות התנכית וההיסטורית של יהודה ושומרון ולא בנושא הקמת מדינה פלסטינית בהקשר זה, אלא שייעשה לראשונה שימוש בלעדי בביטוי התנ"כי "יהודה ושומרון".

במהלך הפגישה בגבעת הקפיטול אמר אוחנה, "הגעתי לגבעת הקפיטול בוושינגטון לפגישה עם מקבילי מייק ג'ונסון, ועם חברים רבים טובים נוספים שיש לנו כאן, ופגשתי חבר טוב מאוד שעושה הרבה פה בוושינגטון למען יהודה ושומרון, למען ההתיישבות ביהודה ושומרון, כדי שיקראו לזה יהודה ושומרון ולא בכל מיני שמות אחרים שהם זרים לנו, כמו שחבלי הארץ הללו היו של העם היהודי 3,000 שנה, ובעזרת השם הם יישארו לנצח בידי העם היהודי. ב-1967 הכיבוש לא התחיל. ב-1967 הכיבוש הסתיים. יהודה ושומרון, אדמות ארץ ישראל, אדמות עם ישראל חזרו לבעליהם המקוריות".

אוחנה הוסיף: "אני חושב, יוסי, שמעולם לא שמעתי פה שמדברים על יהודה ושומרון כל כך הרבה, כמו שמדברים מאז שאתה התחלת את הפעילות שלך, ואתה פועל פה חזק מול חברי קונגרס רבים, מול סנטורים רבים, ושמך הולך לפניך, ואני מאחל לך בעזרת השם, שתצליח ושיחד נביא את הבשורה, בשורת הריבונות, הריבונות של מדינת ישראל, על כל חלקי ארץ ישראל, גם על יהודה ושומרון".

דגן הודה לאוחנה על שיתוף הפעולה ואמר, "אני מבקש להודות לך, כמי שפעיל כאן 13 שנה, הביקורים שלך כאן עושים רושם כביר. אני שומע את זה מהחברים שלי כאן, בקונגרס ובסנאט. אתה מארח כל הזמן, לפעמים כל שבוע, וזה מדהים, חברי בתי הנבחרים, קונגרסמנים, חברי סנאט, פסטורים. פסטורים, אנשים שהם מובילי דעה ומקבלי החלטות כאן בארצות הברית, ובזכות השותפות שלך, ההסברה המדהימה שאתה עושה לנו בכנסת. כבר 20 מדינות בארה"ב מקדמות חקיקה שאסור לכתוב את השקר הזה של הגדה המערבית, ולכתוב רק יהודה ושומרון שזו האמת, במסמכים רשמיים. וגם כאן, החברים שלנו מובילים ב-20 המדינות את החקיקה הזו שאוסרת לכתוב במסמכים רשמיים 'גדה מערבית' ומחייבת לכתוב 'יהודה ושומרון'. גם כאן, בקונגרס ובסנאט, ידידי השומרון, קלודיה טני מהקונגרס ותום קוטון מהסנאט, מובילים את החקיקה הזאת כאן".

הוא הודה לו "על השותפות, והכול מתחיל באמת. ומתוך האמת הזו שאנחנו גם היום נפגשים פעם אחר פעם בפגישות מקבילות וביחד. אנחנו נזכה בעזרת השם להביא את הריבונות, לתת כוח מכאן לממשלת ישראל, להחיל ריבונות מלאה על יהודה ושומרון, שזה הצדק וזה הביטחון".

הפגישה התקיימה שעות ספורות לפני השימוע, המסמן נקודת שיא בשנים של פעילות הסברתית מול גורמי הממשל בארצות הברית - פעילות שמטרתה לקבע את השם הנכון ההיסטורי והמדויק: יהודה ושומרון.