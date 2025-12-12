לראשונה התקיים בקונגרס שימוע בנושא יהודה ושומרון ויו"ר מועצת יש"ע וראש ממשלת בנימין ישראל גנץ לקח בו חלק.

בשיחה עם ערוץ 7 מתאר גנץ את האירוע. "היה שימוע בוועדת החוץ של הקונגרס ואנחנו, ידידי יוסי דגן ראש מועצת שומרון ואני, ייצגנו את האזור. בשימוע העידו שלושה מומחים, ביניהם פרופ' יוג'ין קנטרוביץ', וחברי הקונגרס שאלו אותם על נושא יהודה ושומרון וזכותה של מדינה ישראל על האזור. עלה שם באופן ברור הנושא שלאזור לא קוראים 'הגדה המערבית' אלא יהודה ושומרון.

המטרה של הועדה היתה לחזק את מעמדה של ישראל וזה צעד נוסף לקראת החלת ריבונות. אנחנו מבקשים שארה"ב תאמר שלישראל מבחינה חוקית אין בעיה להחיל ריבונות - והיא זו שתחליט אם לעשות זאת או לא", הוא מוסיף.

גנץ אינו מתעלם מהמורכבות המדינית ומההתנגדות המוצהרת של בכירי הממשל האמריקאי, כולל הנשיא וסגנו, למהלך של ריבונות. בעת הזו. "כולנו שמענו את סגן הנשיא ואת הנשיא, שאמרו שבשלב הזה מדינת ישראל לא תחיל ריבונות", הוא מודה. עם זאת, הוא חושף כי במקביל מתקיימים מגעים שקטים עם גורמים משפיעים המקורבים לנשיא, שאינם שוללים את המהלך עקרונית אלא דנים בעיתוי. "אנחנו עושים את הכל כדי שהזמן הזה יהיה מוקדם ככל האפשר".

עם זאת הוא מדגיש שההחלטה היא ישראלית בסופו של דבר. "זו משימתה של ממשלת ישראל והעומד בראשה. האחריות נמצאת אצל בנימין נתניהו ואנחנו עושים הכל כדי שזה יהיה אפשרי".

גנץ מצהיר כי "ממשל טראמפ הוא הטוב ביותר להתיישבות מאז הקמתה". הוא מתאר את השינוי הדרמטי ביחס להתיישבות לעומת הממשל הקודם. "עד לפני שנתיים, כל בית ביהודה ושומרון עבר תחת זכוכית המגדלת של הממשל האמריקאי. היום מדינת ישראל בונה, מכירה ביישובים ומקימה יישובים חדשים".

לצד האופטימיות, גנץ מציב תמרור אזהרה בוהק, בנוגע לזירה ההסברתית והחינוכית בארה"ב. "מדינת ישראל מתמודדת מול אתגר גדול מאוד הקשור לדור הצעיר בארה"ב - גם בצד הרפובליקני", הוא מתריע. "יש מכונת הסברה משומנת, הממומנת על ידי קטאר ופועלת בקמפוסים וברשתות החברתיות נגד ישראל. היעדר מענה אקטיבי מצד ישראל עלול לסכן את עתיד היחסים האסטרטגיים בין המדינות ומדינת ישראל לא עושה די במערכה הזו".

את הראיון מסיים גנץ בסיפור אישי הממחיש את כוחה של הנוכחות הפיזית והקשר האישי. בכניסה לסנאט, הוא ומשלחתו זוהו על ידי פסטור בכיר, מקורב לטראמפ, שהקפיץ אותם לראש התור לקול תשואות הנוכחים. "פתאום כולם מכירים אותנו ואומרים, וואו הנה יהודה ושומרון. זה מחזק אותנו".

הוא מסכם כי ההגעה לוושינגטון, האירוח והשיח הישיר הם הדרך היחידה לבסס קשרים ארוכי טווח: "ככה בונים קשרים וכך מחזקים את הקשר ליהודה ושומרון".