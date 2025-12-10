משרד הבריאות פרסם היום (רביעי) הנחיות לציבור והנחיות היערכות לבתי החולים וקופות החולים, בעקבות התפשטות סופת "ביירון", הכוללת גשמים, רוחות וקור.

ההנחיות מתמקדות בשמירה על רצף טיפולי מצד המוסדות הרפואיים, לצד דגשים לציבור הרחב למניעת פגיעות קור, במיוחד בקרב אוכלוסיות רגישות.

המשרד קורא לציבור הקשישים ולהורי תינוקות וילדים צעירים להיערך בהתאם. בין ההנחיות: הקפדה על פעילות גופנית קלה בבית לשמירה על חום הגוף, שמירה על טמפרטורת בית של כ-24 מעלות, שתייה מספקת (8-10 כוסות ביום), הימנעות משתיית קפאין ואלכוהול, וצריכת ארוחות קלות בתדירות גבוהה.

המשרד מדגיש כי אנשים הנוטלים תרופות העלולות להחמיר רגישות לקור - כמו תרופות שינה, נוגדי דיכאון ותרופות מסוימות נגד כאבים - צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל. כך גם חולים במחלות לב או ריאה, ואנשים עם ירידה קוגניטיבית.

בנוגע לקשישים החיים לבד, המשרד ממליץ לוודא קיום ביקור יומי של בן משפחה, שכן בשלבים הראשונים של ירידת חום הגוף (היפותרמיה), הסימנים עלולים להיות סמויים.

בין התסמינים האפשריים: ירידה בערנות, שינוי בצבע העור, בלבול, נשימה לא סדירה או עור קר למגע. במקרה של חשד - יש להזעיק מיד עזרה רפואית.