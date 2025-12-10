הסופה "ביירון" מהקוקפיט אל על

סופת "ביירון", שהכתה בימים האחרונים בדרום אירופה, הגיעה הלילה (רביעי) לישראל והחלה להשפיע על אזורים רבים ברחבי הארץ.

כבר בשעותיה הראשונות גרמה הסופה לגשמים עזים ולסופות רעמים ברחבי הצפון, החוף והמרכז.

במהלך טיסה שגרתית, תיעדו טייסי חברת אל על מראה יוצא דופן: ברקים חוצים את השמיים ומאירים את תא הטייס, בגובה של כ-10,000 רגל.

על פי נתוני השירות המטאורולוגי, הכמויות הגבוהות ביותר של גשם נרשמו בצפון הארץ: בזכרון יעקב 61.9 מ"מ, בעין כרמל 58.3 מ"מ, ובאוניברסיטת חיפה 52.6 מ"מ. בתל אביב נמדדו עד כה 35-40 מ"מ, ובאשדוד כ-15 מ"מ.

באזור המרכז נמדדו 34.3 מ"מ בכפר הירוק ו-27.8 מ"מ בנמל תל אביב. בדרום הארץ נרשמו כמויות נמוכות יותר, ובמדבר יהודה ובנגב רק כמויות מצומצמות. באילת לא ירדו גשמים כלל.

לפי התחזיות, הסערה תגיע לשיאה בלילה וביום חמישי, וצפויה להתפשט דרומה עד למדבר יהודה, ים המלח ומרכז הנגב. בשל החשש לשיטפונות בזק, הרשויות המקומיות וכוחות ההצלה נמצאים בכוננות גבוהה.